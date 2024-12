25 ca sĩ tham gia MV 'Chúc xuân'

25 ca sĩ, 5 nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc thể hiện nhạc phẩm "Chúc xuân" của anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc.

MV "Chúc xuân" MV "Chúc xuân", phát tối 25/12. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ lục bát cùng tên của Lâm Xuân Thi. Theo Hoài An, lần đầu đọc tác phẩm, anh thấy giàu nhạc tính, sự chân tình nên đề nghị tác giả được phổ nhạc. Anh sử dụng chất liệu truyền thống để tạo thành bản hòa âm có giai điệu vui tươi.

25 ca sĩ hòa giọng là những gương mặt trẻ đoạt giải tại các cuộc thi âm nhạc như: Xuân Nghi, Lê Vũ Phương, Holy Trương Diễm. Các nghệ sĩ nhạc cụ gồm Đinh Linh, Hải Phượng, Anh Tấn, Thu Thủy và Cao Hồ Nga biểu diễn đàn tranh, tam thập lục, sáo, đàn nguyệt cho đoạn giang tấu trong bài.

MV quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng tại TP HCM như: hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập. Qua video, êkíp mong muốn giới thiệu thành phố giàu đẹp, năng động đến du khách và bạn bè quốc tế.

Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc cho biết vui mừng khi mời được nhiều ca sĩ cùng tham gia MV trong thời điểm bận rộn cuối năm. Điều khó khăn êkíp gặp phải là quản lý nhân sự với hơn 30 người tham gia sản xuất, chưa kể nghệ sĩ trình diễn. Sản phẩm thực hiện trong chín ngày để kịp ra mắt trong dịp sắp đón năm mới.

Các ca sĩ MV tại Nhà hát Thành phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Hoài An 47 tuổi, tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An, sáng tác hơn 500 ca khúc. Anh có nhiều bản hit thập niên 1990 -2000 như Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai, Tình khúc vàng, Nếu mai rời xa. Hoài An còn làm giám đốc âm nhạc cho các game show Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Võ Hoài Phúc 42 tuổi, có nhiều bài hit như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Ta còn thuộc về nhau, Vô cùng.

Thi sĩ Lâm Xuân Thi sáng tác từ thập niên 1980, chủ yếu ở mảng thơ tình. Ông từng được tạp chí Văn Nghệ trao giải Thơ hay năm 1990, cùng các tác giả Bùi Chí Vinh, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thị Ngọc Liên. Năm 2009, ông lập quỹ Tình thơ nhằm hỗ trợ các thi sĩ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn tại TP HCM và nhiều tỉnh thành.

