25 bác sĩ đầu ngành ra sách về hồi sức cấp cứu

Cuốn sách Hồi sức cấp cứu – Tiếp cận theo các phác đồ vừa được các chuyên gia đầu ngành ra mắt, cung cấp tài liệu chuyên sâu, cập nhật kiến thức cho bác sĩ.

Cuốn sách thuộc Tủ sách A9 - Bệnh viện Bạch Mai, được biên dịch từ tác phẩm kinh điển The Washington Manual of Critical Care Medicine (tái bản lần thứ 4) của Giáo sư Marin H. Kollef. Ban biên soạn gồm 25 thành viên, đứng đầu là 4 chuyên gia uy tín: PGS.TS Nguyễn Đạt Anh (Chủ tịch Phân hội Cấp cứu Việt Nam), PGS Nguyễn Văn Chi (Phó Chủ tịch Phân hội), PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) và TS.BS Lê Hồng Trung (Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ).

Sách "Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ". Ảnh: Quỳnh Anh

Ấn phẩm vừa phát hành cập nhật nhiều tiến bộ quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân nặng như cá thể hóa điều trị nhiễm khuẩn huyết (sepsis), kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO), theo dõi huyết động nâng cao và chẩn đoán hình ảnh tại giường. Đây được kỳ vọng là tài liệu tham khảo quan trọng giúp nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân nặng tại Việt Nam.

PGS Nguyễn Văn Chi nhận định tác phẩm đóng vai trò kép, vừa là giáo trình giảng dạy, vừa là tài liệu chuyên sâu bao quát hầu hết lĩnh vực hồi sức như sốc, hô hấp, tim mạch, thần kinh, ngộ độc hay sản khoa. Điểm khác biệt nằm ở cách tiếp cận theo phác đồ, giúp các bác sĩ lâm sàng rút ngắn thời gian tra cứu thông tin và đưa ra quyết định chính xác.

"Nội dung sách không chỉ đưa ra phác đồ chẩn đoán, điều trị mà còn cung cấp nền tảng sinh lý, giải phẫu và các nguyên lý y khoa cần thiết", PGS Nguyễn Anh Tuấn đánh giá.

Đại diện nhóm tác giả, TS.BS Lê Hồng Trung chia sẻ quá trình chuyển ngữ sách y khoa đòi hỏi sự khắt khe về chuyên môn, bởi đây "không chỉ là dịch chữ mà là chuyển tải tư duy lâm sàng". Ông tin rằng những bản dịch chuẩn mực giúp bác sĩ Việt Nam tiếp cận nhanh với y học thực chứng hiện đại để áp dụng vào thực tế trong nước.

Do hệ thống thuật ngữ y học tiếng Việt chưa hoàn toàn thống nhất, nhóm biên dịch tuân thủ nguyên tắc trung thành tối đa với bản gốc, kết hợp công cụ trí tuệ nhân tạo để chọn từ ngữ sát nghĩa nhất. Các thuật ngữ quốc tế phổ biến như ARDS hay sepsis được giữ nguyên, đồng thời nhóm bước đầu hệ thống hóa từ viết tắt tiếng Việt nhằm hướng tới chuẩn hóa thuật ngữ trong tương lai.

Bốn tác giả chính tại buổi ra mắt sách tối 25/1 ở Hà Nội, từ trái qua gồm: TS Lê Hồng Trung, PGS Nguyễn Văn Chi, PGS Nguyễn Đạt Anh, PGS Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Quỳnh Anh

Dự kiến, 500-1.000 cuốn sách sẽ được in và ưu tiên trao tặng bác sĩ hồi sức cấp cứu tuyến đầu tại miền Bắc trước khi mở rộng phạm vi toàn quốc. Đây là ấn phẩm tiếp theo của Tủ sách A9 - dự án dịch thuật tài liệu y học uy tín quốc tế với hơn 20 đầu sách đã xuất bản, tiếp nối di sản học thuật của các thế hệ thầy thuốc đầu ngành như GS Đặng Văn Chung, Vũ Văn Đính.

Lê Nga