25.000 người xếp hàng chờ viếng Giáo hoàng Francis

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni viếng Giáo hoàng Francis tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter.

Lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ làm công tác an ninh tại Vatican được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Giáo hoàng qua đời. Giới chức Italy và thủ đô Rome cũng tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo lễ viếng và tiếp đón các nguyên thủ, lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ sẽ diễn ra an toàn.