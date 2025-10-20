247Express kỷ niệm 20 năm với những chuyến đi vì trẻ em vùng cao

247Express triển khai hành trình 20 chuyến xe "Giao nắng, chuyển yêu thương", mang gần 4.000 phần quà đến trẻ em vùng cao, vùng biên giới trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của 247Express - một trong những đơn vị chuyển phát hàng đầu tại Việt Nam. Hai thập kỷ qua, doanh nghiệp ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận còn lan tỏa giá trị nhân ái thông qua dự án thiện nguyện "Giao nắng, chuyển yêu thương" khởi động từ năm 2024.

Chương trình hướng mục tiêu chính giúp đỡ trẻ em vùng cao, vùng biên giới. Ảnh: 247Express

Sau hơn một năm triển khai, 20 chuyến xe đã hoàn thành hành trình đến nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh... Gần 4.000 phần quà gồm áo ấm, sách vở, học bổng và đồ dùng học tập đã được gửi tặng các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. Song song, 15 công trình trường lớp được sửa chữa, cải tạo để giúp học sinh có môi trường học tập tốt hơn.

"Ở mỗi nơi dừng chân, chúng tôi đều chứng kiến niềm vui hiện lên trong ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ vùng cao. Đó là nguồn động lực để toàn đội ngũ tiếp tục hành trình này," đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hành trình giao nắng, chuyển yêu thương tại Tây Ninh vào tháng 9/2024. Ảnh: 247Express

Tại Tây Ninh, chuyến xe tháng 9/2024 đã mang đến một điểm trường mới khang trang, sân chơi được lát gạch, mái hiên vững chãi hơn. Ở Hà Giang, những lớp học cũ kỹ được sơn sửa lại, giúp các em yên tâm đến lớp trong mùa mưa gió. Với 247Express, "nắng" trong tên chương trình không chỉ là hơi ấm vật chất, mà còn là ánh sáng tri thức và niềm tin vào tương lai.

"Giao nắng, chuyển yêu thương" là chương trình dài kỳ của đội ngũ nhân viên 247Express. Ảnh: 247Express

Đại diện 247Express cho biết, hành trình 20 năm của doanh nghiệp gắn liền với cam kết "giao đúng hẹn" và "sống có trách nhiệm". "Thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng tốc độ hay quy mô, mà còn ở giá trị bền vững mang lại cho cộng đồng. "Giao nắng, chuyển yêu thương" là lời cảm ơn chúng tôi muốn gửi đến xã hội - nơi đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường", vị đại diện nói.

Trẻ em vùng cao, vùng biên giới là nhóm đối tượng được 247Express ưu tiên trong các hoạt động xã hội. Trong tương lai, đại diện đơn vị cho biết, những chuyến xe đỏ của "Giao nắng, chuyển yêu thương" sẽ tiếp tục lăn bánh, mang ánh nắng tri thức và tình người đến mọi vùng đất xa xôi của Tổ quốc.

Thế Đan