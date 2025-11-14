247Express giới thiệu định hướng mới sau 20 năm hoạt động

247Express giới thiệu định hướng "Mở mạch chuyển mình", truyền tải thông điệp đổi mới, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn phát triển sau 20 năm.

Nội dung được nêu trong TVC "Mở mạch chuyển mình" của 247Express, thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Thước phim tái hiện hành trình hai thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới và cam kết sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ nhận diện 20 năm của 247Express cũng được giới thiệu tại TVC mới. Ảnh: 247Express

Theo 247Express, với các doanh nghiệp, dòng chảy hàng hóa là "bảng mạch" vận hành của kinh doanh. Bất kỳ điểm nghẽn nào trong chuỗi cung ứng cũng có thể kéo theo hệ lụy về chi phí, tiến độ và kế hoạch sản xuất. Suốt 20 năm qua, 247Express kiên định với sứ mệnh duy trì sự thông suốt của "dòng mạch" đó thông qua mạng lưới giao vận linh hoạt.

Điều này thể hiện trong TVC bằng hình ảnh "đường mạch đỏ". Hình ảnh trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối, thể hiện nỗ lực trong việc duy trì lưu thông hàng hóa, giúp khách hàng ổn định hoạt động trong mọi biến động. Mỗi chuyến xe, mỗi tuyến đường đều mang ý nghĩa của một "mạch" hoạt động, góp phần giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp duy trì nhịp tăng trưởng. Thước phim kể lại chặng đường phát triển của 247Express, gửi gắm câu chuyện đồng hành khách hàng.

Nhân viên 247Express giao hàng tận nơi, đồng hành khách hàng trong hành trình mới. Ảnh: 247Express

Cột mốc 20 năm rực rỡ còn đánh dấu bước ngoặt cho một hành trình mới, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy đội ngũ giao vận của 247Express. Từ mục tiêu bền bỉ "nối mạch" cho doanh nghiệp, 247Express nay tiếp tục "mở mạch", chủ động khai mở cơ hội, dẫn dắt sự thay đổi và đồng hành cùng khách hàng trong kỷ nguyên mới.

Trên hành trình đó, đơn vị hướng đến chiến lược "mở mạch" toàn diện, bao gồm mở mạch linh động, công nghệ và xanh hóa. Trong chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất, hệ thống phân phối đến kênh bán lẻ, 247Express đóng vai trò kết nối các mảnh ghép vận hành thành dòng chảy thống nhất.

Nhờ mạng lưới phủ rộng 34 tỉnh thành cùng khả năng đáp ứng nhanh, giúp doanh nghiệp dễ kiểm soát mạng lưới chuỗi cung ứng.

Song song, 247Express đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua nền tảng quản trị tiên tiến và ứng dụng theo dõi đơn hàng tiện lợi. Hệ sinh thái logistics thông minh giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian giao vận, tăng hiệu quả vận hành, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên số.

Hình ảnh tài xế 247Express thể hiện tinh thần chủ động trong TVC mới. Ảnh: 247Express

Bên cạnh linh động và công nghệ, doanh nghiệp còn chú trọng chiến lược "mở mạch xanh hóa" với mục tiêu phát triển bền vững. Doanh nghiệp tối ưu phương tiện, tinh gọn vận hành nhằm giảm phát thải CO2 và tiết kiệm tài nguyên, thể hiện cam kết gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và môi trường.

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), thành lập năm 2005, cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh và đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hiện công ty có hơn 200 bưu cục tại 34 tỉnh thành, phục vụ hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp với đội ngũ chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết hướng đến tiếp tục đổi mới, sáng tạo và sát cánh cùng khách hàng doanh nghiệp trong chặng đường phát triển, tối ưu chuỗi cung ứng, tăng hiệu quả kinh doanh.

Thái Anh