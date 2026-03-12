247Express ghi lại hành trình thiện nguyện bằng âm nhạc

"Giao nắng, chuyển yêu thương" là bài hát chủ đề, kể lại hành trình thiện nguyện đến 20 tỉnh thành của 247Express.

MV ca nhạc Giao nắng, chuyển yêu thương được 247Express ra mắt ngày 6/3. Đại diện đơn vị cho biết, lựa chọn âm nhạc để ghi lại hành trình đã đi qua, thay vì kể bằng những con số với kỳ vọng ca khúc trở thành cầu nối cảm xúc giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia và hy vọng đến cộng đồng.

Bài hát do Xuân Định K.Y sáng tác và biểu diễn, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của đoàn thiện nguyện trong quá trình triển khai chương trình. Ý tưởng về ca khúc hình thành sau khi đoàn trực tiếp đến nhiều địa phương vùng biên, vùng cao và chứng kiến những câu chuyện đời sống của học sinh nơi đây.

"Giao nắng, chuyển yêu thương" ghi lại hành trình thiện nguyện của 247Express. Ảnh: 247Express

Ca khúc Giao nắng, chuyển yêu thương ghi lại tinh thần của chương trình với nhiều trải nghiệm xen kẽ cảm xúc và kỳ vọng dành cho các em nhỏ vùng cao.

Trong bài hát, hình ảnh "nắng" được sử dụng như biểu tượng xuyên suốt. Theo tác giả, đó là hình ảnh thể hiện cho hy vọng, sự ấm áp và những khởi đầu mới. Phần ca từ theo hướng tích cực, không tập trung vào những thiếu thốn hiện tại mà hướng đến tương lai tươi sáng hơn của các em học sinh.

Xuân Định K.Y và hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trong MV ca khúc. Ảnh: 247Express

Tháng 1 vừa qua, ca khúc lần đầu tiên được tác giả thể hiện tại các điểm trường, trước đông đảo các em học sinh Lào Cai và Tuyên Quang. Ngoài những món quà thiện nguyện, chương trình giao lưu âm nhạc giúp tạo nên sự kết nối gần gũi hơn giữa đoàn công tác và các em học sinh.

Chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express ghé thăm Lào Cai, tháng 1/2026. Ảnh: 247Express

Chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" do 247Express khởi động từ năm 2024 với mục tiêu hỗ trợ các điểm trường vùng cao, biên giới còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt. Sau hơn một năm triển khai, chương trình thực hiện hơn 20 chuyến xe đến nhiều địa phương như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đăk Lăk và Tây Ninh...

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thành lập năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Đến nay đã có hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển.

Yên Chi