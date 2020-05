24 người chết vì tai nạn giao thông

Cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 22 người trong ngày nghỉ lễ thứ ba, 2/5.

So với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019, số vụ tai nạn giao thông ở mức tương đương, tăng 2 người chết, tăng 3 người bị thương.

Theo cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 32 vụ tai nạn xảy ra ở lĩnh vực đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là đi không đúng chiều đường, làn đường; không chú ý quan sát; sử dụng rượu bia; vượt xe, chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật...

Trong ngày 2/5, lực lượng chức năng toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 7.931 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, tăng 4.921 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, xử phạt hành chính gần 3 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 91 ôtô, trên 1.400 mô tô; tước 428 giấy phép lái xe các loại, xử lý 496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hai ngày đầu nghỉ lễ 30/4, toàn quốc đã ghi nhận 37 người chết do tai nạn giao thông.

Võ Thạnh