24 người bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá ở TP HCM

Nguyễn Hữu Tiến, 53 tuổi, lấy tài khoản tổng từ nước ngoài rồi chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá với giao dịch hơn 80 tỷ đồng trong một tháng.

Ngày 31/12, Tiến cùng 23 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan vụ án, một số người có tình tiết nhân thân đặc biệt được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Nguyễn Hữu Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, qua rà soát không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người có biểu hiện môi giới, tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Tiến được xác định là người cầm đầu đường dây này. Ông ta nhận tài khoản cấp độ "Super Master" từ những người chưa rõ lai lịch ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn như "Master", "Agent" và "Member" để giao cho các đại lý cấp dưới hoặc bán trực tiếp cho người chơi trực tuyến.

Trong quá trình vận hành, nhóm Tiến tự nâng chênh lệch tỷ giá quy đổi tiền ảo, hưởng hoa hồng và thu lợi bất chính từ các giao dịch cá cược. Trích xuất dữ liệu điện tử, cảnh sát xác định chỉ tính từ giữa tháng 11 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính hơn 80 tỷ đồng.

Những người bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian thu thập chứng cứ, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, triệu tập những người liên quan. Trong 24 người bị khởi tố, nhiều người vừa đóng vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia sát phạt.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng