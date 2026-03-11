24 giờ truy dấu kẻ sát hại 3 phụ nữ của cảnh sát Mỹ

Chưa đầy 24 giờ sau khi thi thể ba phụ nữ được phát hiện, thiết bị đọc biển số xe và chìa khóa thông minh của chính nạn nhân đã giúp nhà chức trách tìm ra nghi phạm.

Án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/3 tại thị trấn nhỏ yên bình Lyman ở bang Utah. Theo cáo trạng, nghi phạm Ivan Miller, 22 tuổi, đã lẻn vào nhà của Margaret Oldroyd khi bà đi vắng. Hắn chờ người phụ nữ 86 tuổi trở về nhà, bắn khi bà đang ngồi xem tivi và cướp ôtô.

Ivan sau đó nói với các điều tra viên rằng "không thích chiếc xe đó và muốn tìm một chiếc khác".

Ivan lái xe về hướng đông nam khoảng 20 km và dừng lại gần thị trấn Torrey - nơi có cảnh núi non hùng vĩ, hiểm trở thu hút khách du lịch và người đi bộ đường dài. Tại đó, Ivan nhìn thấy hai phụ nữ bước ra từ một chiếc Subaru Outback màu trắng.

"Anh ta khai rằng đã tiến đến chỗ họ và bắn vào ngực người phụ nữ trẻ hơn, đâm nhiều nhát", cáo trạng nêu rõ.

Khi bà Linda Dewey, 65 tuổi và cháu gái Natalie Graves, 34 tuổi không trở về nhà sau chuyến đi bộ đường dài, chồng họ lo lắng đi tìm. Thi thể hai nạn nhân được phát hiện gần một con đường mòn.

Cảnh sát điều tra vụ án ba người bị sát hại tại hạt Wayne, bang Utah. Ảnh: AP

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu chân gần các thi thể và một chiếc Buick Regal bị bỏ lại - chính là chiếc xe bị đánh cắp từ nhà bà Margaret. Còn chiếc Subaru Outback màu trắng đã biến mất.

Cuộc truy lùng ráo riết xuyên bang



Cảnh sát nhập thông tin chiếc Subaru vào hệ thống tìm kiếm biển số xe qua công nghệ nhận dạng tự động và phát hiện chiếc xe xuất hiện lần cuối ở thị trấn Bicknell, Utah, vào gần trưa 4/3.

Lúc này, chồng của chủ nhân chiếc Subaru đã sử dụng ứng dụng trên điện thoại để truy dấu key fob (thiết bị điều khiển từ xa dùng để mở khóa xe tự động) của người vợ quá cố. Tối 4/3, chiếc key fob được phát hiện ở thành phố Farmington, bang New Mexico - cách nơi tìm thấy thi thể hai nạn nhân gần 500 km.

Cũng vào khoảng thời gian đó, cảnh sát ở Colorado được biết chiếc Subaru "đã được phát hiện bởi các camera của Flock Safety tại khu vực Four Corners" thuộc New Mexico, Arizona, Utah và Colorado. Họ lập tức nhận được cảnh báo nhờ mạng lưới Flock Safety cho phép các cơ quan nhanh chóng chia sẻ thông tin quan trọng về phương tiện giữa các khu vực pháp lý.

Cảnh sát vội vã tìm kiếm chiếc Subaru và phát hiện nó đã đi qua thành phố Durango ở Colorado, dường như đang hướng về Pagosa Springs.

Cảnh sát Durango nhanh chóng thông báo cho cảnh sát Pagosa Springs và các văn phòng cảnh sát trưởng lân cận. Sau đó, một sĩ quan Pagosa Springs đã tìm thấy chiếc Subaru bị bỏ lại ở trung tâm thị trấn.

Nhiều cơ quan chức năng cùng tham gia hỗ trợ cuộc truy bắt. Đến sáng sớm 5/3, nhà chức trách đã lần ra dấu vết và bắt giữ Ivan tại Pagosa Springs. Khi bị bắt, Ivan mang theo một khẩu súng ngắn và một con dao lớn.

Ivan Miller bị bắt ở Colorado và đang phải đối mặt với ba tội danh giết người nghiêm trọng ở Utah. Ảnh: Archuleta County Jail

"Vụ án này cho thấy việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào thực thi pháp luật, kết hợp với sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực, đã giúp phát hiện và ngăn chặn tội phạm bạo lực di chuyển trong cộng đồng của chúng ta như thế nào", Sở Cảnh sát Durango cho biết.

Động cơ gây án là tiền

Khi nhà chức trách thẩm vấn về các vụ giết người, Ivan thú nhận "làm vậy vì cần tiền". Anh ta nói đã lấy thẻ tín dụng của hai người phụ nữ đi bộ đường dài và dùng thẻ của bà Margaret để mua xăng. Mục đích của anh ta là quay trở lại bang Iowa.

Theo lời anh trai của nghi phạm, Ivan sống ở Blakesburg, Iowa và bắt đầu chuyến đi xuyên quốc gia bằng ôtô vài tuần trước. Hai anh em vẫn giữ liên lạc trong suốt chuyến đi, Ivan từng nhắc đến việc xe tải gặp sự cố sau khi đâm phải một con nai sừng tấm. Người anh lo lắng nên đề nghị đưa Ivan trở lại Iowa, nhưng anh ta từ chối.

Sau khi bị bắt, Ivan khai với các điều tra viên rằng đã ở tại một khách sạn trong khu vực vài ngày sau khi xe tải đâm phải một con nai sừng tấm. Sau đó, anh ta bán xe cho một công ty xe kéo.

Khi đến thị trấn Lyman, Ivan qua đêm trong một nhà kho phía sau nhà bà Margaret. Theo cáo trạng, anh ta đợi bà lái xe đi rồi mới lẻn vào nhà. Khi bà Margaret trở về và ngồi xuống xem tivi, nghi phạm bất ngờ xuất hiện từ phía sau cánh cửa và bắn bà. Ivan thừa nhận đã lấy xe của nạn nhân và tiếp tục sát hại hai nạn nhân nữa trên đường.

Dải ruy băng hồng được treo trên cột trước nhà bà Margaret Oldroyd ở Lyman, Utah. Ảnh: AP

Theo hồ sơ tòa án ở Iowa, khi bắt đầu hành trình xuyên quốc gia, Ivan đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp nghiêm trọng, tàng trữ cần sa và không đủ điều kiện mang vũ khí nguy hiểm. Các cáo buộc xuất phát từ vụ việc Ivan xâm nhập trái phép vào một căn nhà gỗ trong Công viên Bang Lake Wapello vào cuối tháng 12/2025 và ở đó trong vài ngày.

Nhân viên kiểm lâm và quản lý công viên đã phát hiện thức ăn, cần sa, một khẩu súng trường AR-10 nạp đầy đạn và một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê trong cabin. Sau khi bị bắt, Ivan được thả tự do cho đến lịch ra tòa ngày 6/3 nhưng đã vi phạm điều kiện tại ngoại khi rời khỏi Iowa mà không có sự chấp thuận của tòa án hoặc sĩ quan giám sát.

Theo công tố viên, Ivan đang bị giam giữ ở Colorado vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Anh ta có thể sẽ bị dẫn độ về Utah để đối mặt với ba tội danh giết người nghiêm trọng.

Tại phiên điều trần hôm 6/3, thẩm phán ấn định mức bảo lãnh là 20.000 USD sau khi các công tố viên nhấn mạnh rằng Ivan có nguy cơ bỏ trốn rất cao và tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cực độ cho công chúng.

Thẩm phán đã lên lịch các phiên tòa tiếp theo của Ivan vào ngày 10/4 và ngày 14/5.

Tuệ Anh (theo CNN)