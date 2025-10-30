24 giờ trên chuyến tàu xa xỉ của Italy

Italy vừa ra mắt trải nghiệm xa xỉ mới mang tên La Dolce Vita Orient Express, chuyến tàu hạng sang đầu tiên do quốc gia này tự sản xuất.

La Dolce Vita Orient Express hiện có 18 hành trình, đi qua các vùng quê cảnh đẹp như tranh của Italy. Hè năm nay, nữ du khách Anh Antonia Mortensen đã trải nghiệm hành trình Tuscan Vineyards kéo dài 24 giờ, khởi hành từ Rome, để tận mắt chiêm ngưỡng chuyến tàu "xa xỉ đến cỡ nào".

Hành trình bắt đầu tại ga Ostiense, trong một phòng chờ sang trọng do kiến trúc sư người Pháp Hugo Toro thiết kế với những bức khảm nguyên bản từ thế kỷ XX, nhạc jazz và đồ ăn ngon. Hành lý của khách được chuyển thẳng tới khoang riêng.

Tàu có 30 khoang, gồm 18 phòng suite và 12 phòng hạng sang, mỗi phòng đều có buồng tắm riêng. Suite của Antonia rộng 11 m2, gồm giường đôi, sofa, bàn, hai ghế bành. Trước khi tàu lăn bánh, trưởng tàu Raffaela Mattioli gõ cửa chào hỏi và nhắc nhở hành khách có thể nhắn tin nếu cần hỗ trợ vì trên tàu cung cấp cả dịch vụ quản gia.

Bữa trưa được phục vụ ở toa ngay cạnh toa Anotnia đang ở, dọc hành lang treo các bức ảnh đen trắng gợi nhớ về thời hoàng kim của thời trang Italy. Thiết kế thực đơn trên tàu là đầu bếp Heinz Beck, người Đức, nổi tiếng thế giới nhờ sở hữu 3 sao Michelin danh giá.

Thực đơn gồm cá ngừ carpaccio, cá cam nấu cùng bí ngòi, hạnh nhân và nghệ tây. Thực khách vừa ngồi thưởng thức ẩm thực Italy, vừa ngắm khung cảnh làng quê hiện hữu qua cửa sổ toa tàu. Vào bữa tối, khách được khuyến khích thay trang phục thanh lịch, sang trọng. Nhân viên phục vụ cũng đổi sang đồng phục dạ tiệc.

CEO tập đoàn Arsenale, một trong những đơn vị quản lý La Dolce Vita Orient Express, Paolo Barletta cho biết đây không chỉ là một chuyến tàu, mà còn là cách để du khách trải nghiệm Italy dưới mọi góc độ.

Sau bữa trưa, khách có thể thư giãn tại Lounge Bar, nơi có đội ngũ phục vụ 24/7. Quản lý đoàn tàu Dora Domby cho biết thách thức lớn nhất là tạo ra trải nghiệm khách sạn 5 sao trong những "chiếc hộp di động" trên bánh xe.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Do tàu chạy trên đường ray thông thường, hành trình đôi khi phải tạm dừng để đổi đầu máy hoặc tránh tắc nghẽn – nhưng đó cũng chính là "trải nghiệm Italy đích thực", theo Antonia.

Chuyến Taste of Tuscan Vineyards có giá khởi điểm từ 3.500 euro cho hành trình hai ngày một đêm, mức giá rẻ nhất. Các hành trình theo chủ đề golf có giá từ 12.360 euro cho 4 ngày kết hợp chơi golf và thưởng thức ẩm thực cao cấp.

Con tàu còn có nhiều không gian để dừng chân và trò chuyện - từ phòng chờ, toa ăn tối đến toa nhà hàng - nơi khách có thể giao lưu với những người cùng hành trình, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi ly rượu, giả vờ đọc sách. So với khách sạn, bầu không khí ở đây cởi mở và thân thiện hơn nhiều. Nó giống như một "trại hè cao cấp", chỉ khác là mọi người đều ăn mặc lịch lãm hơn hẳn, theo đánh giá của Antonia.

Buổi tối, khoang ngủ mang lại cảm giác êm ái và tiện nghi, dù tiếng bánh sắt rít nhẹ và nhịp dừng - khởi động của đoàn tàu đôi lúc nhắc người ta rằng sự hào nhoáng này vẫn được vận hành bởi một đầu máy khổng lồ. Antonia tỉnh giấc vài lần trong đêm, nhưng không cảm thấy phiền. "Trong không gian dễ chịu này, mọi thứ đều trở nên đáng nhớ", cô nói. Điểm trừ duy nhất có lẽ là nhiệt độ khoang hơi lạnh, đối lập với mùa hè nóng nực của Italy.

La Dolce Vita Orient Express là chiếc đầu tiên trong 6 con tàu tập đoàn Arsenale dự kiến ra mắt trước năm 2017. Ngoài Italy, các con tàu sẽ đưa du khách đến Istanbul, Paris và nhiều điểm đến châu Âu khác, Trung Đông, Ai Cập.

Hiện tại, La Dolce Vita Orient Express vẫn là một "sân khấu di động", đưa du khách đi qua những khung cảnh Italy như trong bưu thiếp.

Sáng hôm sau, bữa sáng được dọn lên, và hành trình dường như khép lại quá nhanh. "Trước khi chia tay, mọi người lại được mời quay về phòng chờ - nơi khởi đầu chuyến đi - để cùng nâng ly lần cuối, như một cách nhẹ nhàng trở về với thực tại sau giấc mộng Dolce Vita (Cuộc sống tươi đẹp)", Antonia nói.

