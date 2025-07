24.000 lượt dùng VNeID làm thủ tục 'không chạm' tại sân bay

Tính năng Dịch vụ hàng không trên VNeID cho phép làm thủ tục trước, sau đó xác thực nhanh bằng khuôn mặt tại sân bay, với hơn 24.000 lượt dùng thử sau ba tháng.

Trong thông báo ngày 25/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương, hãng hàng không, sân bay lớn trên cả nước để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID thực hiện toàn trình thủ tục lên tàu bay không cần giấy tờ.

Việc thử nghiệm diễn ra từ ngày 17/4 tại 7 sân bay, gồm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, T3 - Tân Sơn Nhất, và các sân bay tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Cát Bi, với hai hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Vietnam Airlines ghi nhận 14.763 lượt hành khách sử dụng giải pháp trên 6.555 chuyến bay, Vietjet Air có 10.317 lượt hành khách trên 3.376 chuyến, tức trung bình mỗi chuyến có 2-3 hành khách sử dụng.

Một hành khách làm thủ tục bay qua máy quét khuôn mặt tại sân bay. Ảnh: C06

"Dịch vụ hàng không" là một trong những tính năng mới được đưa vào VNeID, giúp định danh và xác thực người dùng, sau đó liên kết với các ứng dụng của hãng hàng không để mua vé, check-in trực tuyến. Điều kiện là cần tài khoản định danh điện tử từ mức độ hai.

Sau khi thực hiện thao tác trên ứng dụng, người dùng có thể qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay theo hình thức không chạm, chỉ cần quét khuôn mặt. Theo C06, hệ thống sẽ đối chiếu sinh trắc học tự động khuôn mặt khách hàng kết hợp với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp hành khách thực hiện xuyên suốt hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

"Đây là kết quả ban đầu trong quá trình chuyển đổi số thủ tục hành chính hàng không, góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách, giảm áp lực cho nhân sự tại các cảng hàng không, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cá nhân cũng như đảm bảo an ninh hàng không", Cục đánh giá.

Trước đó, tại lễ công bố triển khai thí điểm ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công an tăng cường triển khai giải pháp này, sớm nhân rộng tại các sân bay khác và cả bến tàu, bến xe, bến tàu thủy... trên cả nước.

C06 dự tính đến cuối 2025, tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ trong việc thực hiện thủ tục lên máy bay đạt tối thiểu 70% số hành khách bay nội địa qua cửa tự động, bao gồm cả cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.

Các bước thực hiện định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay. Ảnh: C06

Bộ Công an cho biết đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID. Trong đó, C06 đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID, gồm: hơn 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử, 7 triệu đăng ký xe, 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử, hơn một triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, gần 582.000 phiếu lý lịch tư pháp. C06 đánh giá những tiện ích này giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền hơn 24.000 tỷ đồng, 78% người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 41.000 tỷ đồng qua tài khoản. Từ đó tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân.

Lưu Quý