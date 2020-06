23 giáo viên dùng chứng chỉ không hợp pháp

Thanh Hóa23 giáo viên mầm non ở huyện Triệu Sơn trúng tuyển viên chức nhưng vừa bị loại do dùng chứng chỉ không hợp pháp.

Ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, cho biết Phòng đang phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện quy trình loại khỏi danh sách nhóm viên chức không đủ điều kiện tuyển dụng. "Nhóm này trúng tuyển song khi đối chiếu hồ sơ, lực lượng an ninh phát hiện họ dùng chứng chỉ không đúng quy định", ông Cận nói.

Trước đó ngày 14-15/9/2019, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức kỳ thi tuyển viên chức để bổ sung biên chế cho các trường mầm non trên địa bàn. 23 giáo viên nói trên nằm trong số trúng tuyển, được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn kết quả.

Trước khi ký hợp đồng chính thức, nhà chức trách yêu cầu kiểm tra hồ sơ gốc, phát hiện những người này dùng chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ "có vấn đề". Cơ quan an ninh xác định, trường đại học ở Hà Nội (ông Cận không cung cấp tên cụ thể vì "lý do tế nhị") không cấp các chứng chỉ mà 23 người trúng tuyển viên chức mầm non ở huyện đã sử dụng.

"Có người dùng một song cũng có người dùng hai loại chứng chỉ (Tin học và Ngoại ngữ) không hợp lệ", ông Cận nói. Được mời lên giải trình, các ứng viên cho hay "có đi học và không biết văn bằng là không hợp pháp".

Căn cứ kết quả điều tra và kiến nghị của Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng như UBND huyện Triệu Sơn, ngày 10/6, Phó chủ tịch tỉnh Phạm Đăng Quyền hủy bỏ kết quả xét tuyển đối với 23 ứng viên tại kỳ thi ngày 14-15/9/2019. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai sự việc trên phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của 23 người liên quan trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Những người dự tuyển cùng đợt, có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với người vừa bị loại sẽ được xét thay thế.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, 23 ứng viên nói trên đều có bằng sư phạm mầm non, nhiều người trước đó đã được ký hợp đồng thời vụ để làm cô nuôi hoặc đứng lớp ở các trường. "Đây là bài học về công tác tuyển dụng cán bộ giáo viên", ông Cận nói và cho hay, quy trình tuyển dụng những lần tiếp theo sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Lê Hoàng