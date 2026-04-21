Chuyển công an điều tra dự án chung cư Usilk City chậm bàn giao gần 20 năm

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều vi phạm về đất đai, cấp sổ đỏ tại 23 dự án ở Hà Nội và chuyển Bộ Công an điều tra dự án Usilk City trong khu đô thị Văn Khê.

Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu để thu về 8.456 tỷ đồng.

Dự án Usilk City được khởi công năm 2008 và hiện nay nhiều tòa nhà vẫn bỏ hoang. Tiền thu về, chủ đầu tư đã sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được 750 căn hộ cho khách hàng.

Việc này làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai nên cần chuyển cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý, Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm về việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Với dự án Làng Việt kiều châu Âu tại Khu đô thị Mỗ Lao khởi công năm 2007 do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư, thanh tra kiến nghị điều chỉnh diện tích tại hợp đồng thuê đất, thu hồi diện tích 16.900 m2 đất công viên cây xanh.

Sau khi chỉ ra các vi phạm, thanh tra kiến nghị UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền với thiếu sót, vi phạm về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 23 dự án. Sở cũng cần rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại 23 dự án theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận, cả 23 dự án khu đô thị, nhà ở bị phát hiện một số thiếu sót, hạn chế. Trong số này, 8 dự án có vi phạm liên quan thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Dự nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; khu đô thị mới Hạ Đình; Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; Tòa nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại phường La Khê và Dương Nội; khu nhà ở Phú Mỹ.

Còn lại là 5 dự án chậm tiến độ; hai dự án chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất...

21/23 dự án được chỉ ra có vi phạm trong xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án. Ví dụ: áp dụng chưa đúng phương pháp xác định giá đất; phân tích, lựa chọn tài sản so sánh chưa tuân thủ nguyên tắc ưu tiên, chưa phù hợp quy định.

Việc xác định doanh thu phát triển giả định của bất động sản khi tính tiền sử dụng đất trên cơ sở lấy đơn giá chuyển nhượng các căn hộ chung cư tương tự. Trong đó giá chuyển quyền sử dụng đất bao gồm cả thuế VAT 10% là không đúng quy định, do giá chuyển quyền sử dụng đất không phải chịu thuế.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng cũng có nhiều thiếu sót, vi phạm tại 12 dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch. Chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch. Một số trường hợp thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Nhiều dự án sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình; hay cho người dân vào ở khi chưa được nghiệm thu sử dụng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

12 dự án dạng trên gồm: khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19 khu đấu giá thị trấn Trâu Quỳ; tháp D25 Cầu Giấy; khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh; trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Artemis; nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; bãi đỗ xe và nhà trẻ - Panorama Hà Nội; khu nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; tổ hợp tại phường La Khê và Dương Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; dự án tại khu đô thị An Hưng.

Phạm Dự