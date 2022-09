22 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi

Hà GiangLũ quét khiến 22 ngôi nhà ở huyện Quang Bình sập hoàn toàn, 6 người bị thương và hàng chục nhân khẩu phải sơ tán đến nhà người thân.

Sáng 21/9, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quang Bình, cho biết 5 ngày qua, nhiều xã trên địa bàn huyện phải chống chọi với lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập úng, sau cơn mưa to rạng sáng 16/9. Những địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm xã Xuân Minh, Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Tân Bắc, Yên Thành, Bản Rịa, Hương Sơn, Yên Hà và Thị trấn Yên Bình.

Trong cơn lũ dữ, một người ở xã Tân Bắc bị mất tích do lật thuyền khi đi chăn trâu; ba người ở xã Tiên Nguyên bị thương do ảnh hưởng sét đánh; 6 người xã Xuân Minh bị thương do sạt lở đất đá vào nhà. 22 ngôi nhà đã sập hoàn toàn, trong đó Yên Thành 3, Tiên Nguyên 3, Xuân Minh 16; 112 nhà bị ngập nước và 20 nhà bị sạt ta luy dương, ta luy âm.

Mưa lũ làm sạt lở nhà cửa của người dân thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình. Ảnh: Báo Hà Giang

Chủ tịch UBND xã Xuân Minh Ngô Chiến Thắng, cho biết "lần đầu tiên xã chúng tôi có một trận lũ to như thế". Trận lũ quét bất ngờ khiến chính quyền phải huy động dân quân, thanh niên hỗ trợ 16 hộ dân di tản và vận chuyển đồ đạc đến nơi sơ tán.

Những ngày qua, xã đã hỗ trợ bà con lương thực thực phẩm, song chưa thể xây dựng nhà tạm cho họ vì các lực lượng đang tập trung vét lòng sông để ngăn nước tràn lên mặt cầu tràn, san gạt đất đá lở để xe cộ có thể lưu thông... Theo ông Thắng, sau lũ, thi thoảng địa phương vẫn xuất hiện những đợt mưa. Do đó, cơ quan chức năng đã dọn dẹp nhà văn hóa các thôn để sơ tán người dân khi cần thiết.

Tại xã Yên Thành, nước lũ lên nhanh khiến bốn nhà bị hư hại, trong đó hai nhà hai tầng, một nhà một tầng bị đổ sập hoàn toàn. May mắn là các hộ dân đã thoát ra ngoài, được di chuyển đến trụ sở UBND xã ở tạm...

Nhà hai tầng ở xã Yên Thành bị đổ sập xuống lòng sông. Ảnh: UBND huyện Quang Bình

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quang Bình phải huy động lực lượng gồm người và phương tiện hỗ trợ các xã. Nhiều chiếc xuồng máy được điều đến vùng hạ du (xã Tân Trịnh) để di dời các hộ dân trong vùng bị cô lập. Hiện nay, nhiều xuồng, 56 cán bộ chiến sỹ cùng 30 hộ dân vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại xã Tân Bắc.

Để giúp 22 hộ dân không còn nhà ở, Hội chữ thập đỏ đã trích nguồn kinh phí hỗ trợ 15 triệu đồng, Phòng Lao động Thương Binh và xã Hội hỗ trợ 57 triệu đồng, 1,2 tấn gạo cũng được xuất kho cứu trợ người dân.

Theo thống kê, nước ngập úng, lũ quét làm thiệt hại gần 428 ha lúa, 99,68 ha ngô, 56 ha lạc, 1 ha dưa hấu, trên 4,6 ha rau đậu, 129 ha chè, 69 ha cây ăn quả, 39,6 ha quế. 40 con trâu, 26 con dê, 226 con lợn bị trôi chết... Ước tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Những ngày qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn do tác động của rãnh thấp. Lượng mưa đo được trong ba ngày, từ 19h 15/9 đến 19h 18/9 ở Tiên Nguyên, Quang Bình, Hà Giang là 365 mm. Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến hết ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào một đợt mưa mới với lượng mưa trong ngày phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm đối với Bắc Bộ; và 70-150m, có nơi trên 200 mm đối với Bắc Trung Bộ.

Tại Mường Nhé, Điện Biên, mưa lũ trong ngày 20/9 làm bốn nhà dân bị hư hỏng, gần 15 ha lúa, hoa màu gãy đổ; 40 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 1,8 ha ao cá bị tràn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 932 triệu đồng. Lượng mưa ở Mường Nhé lúc đó là hơn 110 mm.

Gia Chính