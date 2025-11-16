22 năm mắc kẹt trong dự án treo

Hải Phòng40 hộ dân ở xóm Lựng, phường Hưng Đạo, thường xuyên bị ngập lụt, nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa, xây mới.

Bà Hoàng Thị Chiến, 63 tuổi, sinh sống ở xóm Lựng, thuộc tổ dân phố Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, hơn ba chục năm nay. Ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn của bà loang lổ vết tróc lở tường. Cửa gỗ thì mục vì thường xuyên ngâm nước.

Do cốt nền xóm Lựng thấp hơn khu vực xung quanh 0,7-1 m nên chỉ cần mưa lớn 10-15 phút là cả xóm ngập. Những ngày mưa, bà Chiến luôn phải canh cháu, không cho ra ngoài vì không phân biệt được đường với ao. Trong nhà luôn có nhiều phản gỗ để sẵn kê đồ lên cao khi nước tràn vào.

Nhà bà Chiến xuống cấp, tường mục lở vì ngập lụt nhưng không được xây mới hay sửa chữa. Ảnh: Lê Tân

Không riêng bà Yến, 39 hộ dân xóm Lựng cũng đang trong tình cảnh mưa là ngập, nhà cửa xập xệ, muốn chuyển đi chỗ khác nhưng không có tiền.

Theo UBND phường Hưng Đạo, năm 2003, UBND TP Hải Phòng có quyết định thu hồi đất khu vực này cho Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5 và Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư hai dự án là khu nhà ở Anh Dũng III và khu nhà ở phía nam sông Lạch Tray.

Xóm Lựng rộng 12.400 m2 thuộc cả hai dự án. Do chưa thống nhất được với người dân về phương án đền bù nên việc giải phóng mặt bằng khu đất kéo dài. Năm 2014, Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5 báo cáo UBND TP Hải Phòng không đủ kinh phí làm tiếp dự án.

Nhà nằm trong dự án treo nên người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa dù xuống cấp. "Xóm còn không có nước sạch, chúng tôi phải bỏ tiền mua đường ống và thỏa thuận với công ty cấp nước", ông Vũ Hữu Giảng, người sinh sống ở xóm Lựng từ những năm 1960, chia sẻ.

Các hộ dân nhiều lần kiến nghị chính quyền được cấp quyền sử dụng đất, được đầu tư hạ tầng để ổn định cuộc sống, nhưng chưa có phản hồi tích cực.

Xóm Lựng nằm trong dự án treo đã 22 năm. Ảnh: Lê Tân

Năm 2019, UBND TP Hải Phòng thông báo điều chỉnh quy hoạch hai dự án để giải quyết khó khăn cho các hộ dân ở xóm Lựng. Theo đó, bên ngoài phạm vi dự án tuyến đường 35 m (đường Lạch Tray - Hồ Đồng), người dân được sửa chữa, xây nhà theo quy định. Trường hợp thuộc phạm vi quy hoạch tuyến đường phải giữ nguyên hiện trạng, người dân được phép sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, 6 năm trôi qua, người dân vẫn chưa rõ mốc giới đường thế nào, bao giờ đường được triển khai.

Thừa nhận khó khăn mà người dân xóm Lựng, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, cho biết chính quyền đang quyết tâm tháo gỡ. Trước mắt, phường đã làm xong hệ thống thoát nước tạm thời, khắc phục việc lụt lội và cắm mốc quy hoạch đường 35 m, rà soát hộ dân trong và ngoài chủ giới để báo cáo thành phố.

Về lâu dài, ông Minh cho biết sẽ kiến nghị lên thành phố xem xét giải quyết.

Lê Tân