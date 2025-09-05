22 cán bộ bị truy tố do vi phạm đền bù dự án sân bay Long Thành

Đồng Nai13 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi xây dựng sân bay Long Thành dù không đủ điều kiện nhưng cán bộ vẫn phê duyệt, gây thất thoát ngân sách gần 24 tỷ đồng, theo cáo trạng.

Ngày 5/9, Viện kiểm sát nhân dân Đồng Nai ra cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Trong 21 người đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án sân bay Long Thành.

Ông Vũ Đức Công (cán bộ địa chính xã Bình Sơn cũ) và Nguyễn Thanh Văn (thành viên trong Hội đồng bồi thường) bị truy tố về hành vi Nhận hối lộ; ông Nguyễn Hải Lăng bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án xây dựng Sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn dù không có hồ sơ quản lý đất đai, không lấy ý kiến những người sinh sống cùng thời điểm để làm căn cứ bồi thường, không đủ điều kiện nhưng vẫn được các cán bộ xã xác nhận có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất để đủ điều kiện bồi thường.

Sau đó, căn cứ vào 13 hồ sơ xác nhận của xã, Hội đồng bồi thường huyện Long Thành và UBND huyện Long Thành đã ban hành các quyết định để bồi thường với trường hợp này, gây thiệt hại 23,7 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Các bị can còn bị cáo buộc trong quá trình chi tiền hỗ trợ nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ dân đã gây thiệt hại ngân sách thêm hơn 15 tỷ đồng.

Ông Tiếp với vai trò Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án sân bay Long Thành, từng phát hiện một số hồ sơ bất thường, chỉ đạo thanh tra. Tuy nhiên sau khi hồ sơ được đưa lên Hội đồng bồi thường, ông ký duyệt dựa trên xác nhận của các đơn vị chức năng. VKS nhận định, hành vi trên gây ra việc chi tiền sai trường hợp được hưởng đền bù, hỗ trợ gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Về hành vi Đưa, nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn cũ) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Giữa tháng 6/2020, Công, cán bộ địa chính xã Bình Sơn báo cho Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường. Lúc này Lăng gọi cho ông Văn, Trưởng ấp Suối Trầu 3 nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Lăng đã đưa cho Công, Văn mỗi người 50 triệu để làm hồ sơ khống. Hội đồng bồi thường huyện Long Thành cũ dựa trên xác nhận của chính quyền cơ sở đã phê duyệt phương án bồi thường không đúng quy định thiệt hại cho Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

Phước Tuấn