21 'quái xế' dàn hàng ngang, lạng lách ở TP HCM bị khởi tố

Hàng chục thanh thiếu niên chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường ở xã Phước Hải (Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) bị cảnh sát vây bắt, khởi tố 21 người.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết trong 21 thanh thiếu niên bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng có 17 người bị bắt tạm giam, còn lại được tại ngoại, điều tra.

Hàng chục thanh thiếu niên cùng xe máy bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 16/8, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Phòng CSGT phối hợp cảnh sát hình sự phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đua tốc độ, lạng lách, dàn hàng ngang trên đường ở xã Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Cảnh sát đã tổ chức vây bắt, ngăn chặn, tạm giữ 25 người cùng 20 xe có dấu hiệu thay đổi đặc tính, hình dáng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của những người này gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đã khởi tố.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với 17 người. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tụ tập, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quốc Thắng