21 người Trung Quốc xâm nhập Quảng Nam trái phép

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở TP Tam Kỳ, công an nghi vấn có đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên.

"Qua lời khai ban đầu, nhóm người Trung Quốc nói nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn lối mở đường bộ. Trong 21 người, 17 người không có giấy tờ", Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Ông Nguyễn Đức Dũng nhận định khả năng có đường dây đưa người vượt biên và có "đầu nậu" giữ hộ chiếu của những người này.

Nhóm người đã được đưa đi cách ly tập trung tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Công an và Sở Ngoại vụ tỉnh đang làm rõ vụ việc.

Một người Trung Quốc lưu trú tại Điện Bàn trái phép bị phát hiện chiều 18/7. Ảnh: Đại Quyên.

Trước đó tối 18/7, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép. Đến 20/7, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bắt quả tang 24 người Trung Quốc đang buôn bán trái phép trên địa bàn. Họ khai nhận đã xâm nhập Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Toàn bộ người được đưa đi cách ly tập trung.

Cách đây 9 ngày, Bệnh viện 199 Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng cũng tiếp nhận cách ly 5 người Trung Quốc do Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng bàn giao.

Xét nghiệm ban đầu với cả ba nhóm người cho kết quả không ai nhiễm nCoV.

Công an Quảng Nam phối hợp Công an Đà Nẵng tiếp tục rà soát nhằm phát hiện những người lưu trú trái phép tại địa bàn.

Đắc Thành - Nguyễn Đông