21 người rửa tiền, tiếp tay 'cỗ máy' tội phạm lừa xuyên quốc gia

Hà Nội21 người bị phạt 6-18 năm tù vì tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày 20-150 tỷ đồng.

Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên 14 bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "trưởng nhóm" Mặc Bình Hưng bị phạt mức án cao nhất, 18 năm tù; 13 đồng phạm 12-16 năm.

Trong 7 người còn lại bị kết tội Rửa tiền, Đinh Văn Hùng nhận 11 năm tù, 6 "đàn em" 6-9 năm tù.

HĐXX đánh giá các bị cáo đều thừa nhận hành vi, khai không biết công ty chủ quản (Jinbian) là tổ chức tội phạm; được trả lương cao, nếu không hoàn thành sẽ bị cưỡng bức, đe dọa... Nhưng họ đã tham gia vào một trong những khâu của hoạt động lừa đảo "nên không thể chối bỏ trách nhiệm".

Với 7 người Rửa tiền, HĐXX cho rằng họ biết rõ nguồn tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện. Hành vi này đã giúp sức cho các nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Vụ án lộ sáng từ trình báo của nữ nạn nhân bị lừa 20 tỷ đồng. Theo đó, tháng 8/2022, chị Linh, 39 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, thấy bài đăng tuyển kế toán nhập số liệu cho "Công ty kế toán Anpha" nên nhắn tin liên hệ. Chị được hướng dẫn kết nối với tài khoản Telegram tên Niên.

Theo hồ sơ vụ án, Niên giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của một hệ thống nhà thuốc nổi tiếng, cho chị Linh xem thẻ nhân viên công ty và hướng dẫn truy cập vào một đường link, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và cấp ID để làm nhiệm vụ.

Từ đó, Linh được nhiều tài khoản Telegram khác tên Yến, hướng dẫn đặt lệnh, nhận hoa hồng. Bước đầu tiên, chị Linh phải nạp tiền vào tài khoản trên đường link, nội dung chuyển khoản là mã công việc, do Yến cung cấp.

Chị Linh làm theo. Sau hai lần chuyển tiền và rút được lãi, chị Linh được thêm vào nhóm nhận nhiệm vụ cao hơn, chuyển 30 triệu đồng nhưng không rút được tiền ra và bị họ yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.

Trong 6 ngày từ 25-30/8/2022, chị Linh đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các "nhân viên" cung cấp, tổng 20 tỷ đồng.

Công an xác định các tài khoản ngân hàng nhận tiền của chị Linh do Bộ phận 777pay thuộc tổ chức tội phạm Jibian quản lý.

"Cỗ máy" rửa tiền xuyên quốc gia

Theo cơ quan điều tra, Jinbian là tổ chức tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các nghi phạm lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian, thu phí 1-3% số tiền giao dịch. Công ty có trụ sở tại Phnompenh, Campuchia.

Công ty làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều người ở Trung Quốc, Ấn Độ, Philipines, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, bộ phận777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.

777pay do Tan Zhi Bao (còn gọi là Gu Lang, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) quản lý, chuyên rửa tiền bằng cách thành lập cổng trung gian thanh toán để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền "sạch", tức không thể truy xuất được nguồn gốc tiền.

Mỗi nhân viên 777pay khi làm việc sẽ được một tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại được cung cấp. Tài khoản này chỉ đăng nhập được trên máy tính và điện thoại do 777pay trang bị cho nhân viên tại văn phòng.

Tổ tài vụ sẽ quản lý tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của 777pay quản lý để "rửa" rồi chuyển lại cho khách hàng hoặc mua tiền điện tử USDT từ tiền khách chuyển, sau đó cắt phí và chuyển lại USDT cho khách. Với khách muốn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, tổ xuất khoản sẽ phụ trách.

777pay quy ước, với khách hàng là các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm Telegram sẽ để giao diện có hình ảnh đại diện màu tím. Các khách hàng là tổ chức đánh bạc, game bài sẽ có hình đại diện màu đỏ hoặc xanh lá cây.

Trong vụ lừa đảo của chị Linh, 20 tỷ đồng đã được nhóm lừa đảo cấu kết, thuê 777pay rửa tiền. 777pay cung cấp các tài khoản ngân hàng để chúng hướng dẫn chị Linh.

20 tỷ đồng này lừa của chị Linh, sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng trung chuyền của Tổ tài vụ, đã được luân chuyển, chia nhỏ và chuyển tiếp đến 12 tài khoản ngân hàng.

Trong dòng tiền này, Tổ tài vụ đã chuyển 14 tỷ đồng cho nhóm của Đinh Văn Hùng, 27 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình để "rửa" bằng cách mua, bán USDT.

Hùng là nhân viên Tổ tài vụ của 777pay từ tháng 12/2020 đến 12/2021. Đầu tháng 8/2022, Hùng liên lạc với Mặc Bình Hưng nói Hùng có khả năng đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT.

Hưng trao đổi với quản lý của 777pay là Gulang để cho nhóm Hùng đổi tiền điện tử USDT cho 777pay. Hưng hưởng lợi 40% còn Hùng 60% tiền chênh lệch này.

Cuối tháng Hùng sẽ tổng kết và thanh toán một lần. Hưng đã trao đổi với Gulang và được đồng ý. Sau đó, Hùng thuê thêm đàn em Lê Trần Việt Anh, 24 tuổi, trú tỉnh Thái Bình và Nguyễn Văn Luận, 25 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, mua USDT.

Nhóm Hùng đã chuyển 13,3 tỷ đồng để mua 574.986 USDT sau đó chuyển lại cho 777pay bằng hai ví điện tử. Nhóm lừa tiền của chị Linh sau đó rút tiền USDT.

Hưng và Hùng, do đó bị HĐXX đánh giá có vai trò cao nhất trong hai nhóm tội.

Nhiều người liên quan đang bỏ trốn

Cơ quan điều tra xác định, tên miền 77777 được đăng ký sử dụng từ tháng 9/2008, có địa chỉ IP tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Từ năm 2008 đến nay, tên miền này thay đổi sang nhiều máy chủ với IP tại nhiều nơi gồm: Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan và Singapore.

Từ tháng 11/2021 đến nay, địa chỉ IP777pay tại Hong Kong, do Công ty Google quản lý. Thông tin người đăng ký sử dụng tên miền được đặt ở chế độ ẩn danh nên chưa thu thập được thông tin liên quan đến người đăng ký, quản trị viên.

Đối với các tài khoản Telegram đều không rõ thông tin chủ sở hữu.

Đối với Công ty Jinbian có địa chỉ tại thủ đô Phnompenh, Campuchia, Cơ quan điều tra đã có văn bản tương trợ tư pháp gửi Cục đối ngoại Bộ Công an và VKSND Tối cao để xác minh nhưng chưa có kết quả.

Quá trình điều tra vụ án, nhiều bị can bỏ trốn khởi nơi cư trú và bị truy nã. Cơ quan điều tra do đó tách, tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi bắt được các bị can sẽ phục hồi điều tra và xử lý tiếp.

Thanh Lam