Trong 21 năm, trường Quốc tế Việt Úc (VAS) xây dựng nền tảng giáo dục quốc tế song ngữ với chương trình Cambridge nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện.

Trong chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến gần đây, đại diện VAS đã chia sẻ bốn điểm giúp chương trình quốc tế song ngữ Cambridge của trường ghi điểm với hơn 10.000 phụ huynh. Để xây dựng nền móng này, trường trước tiên thiết kế chương trình giáo dục với 9 nội dung chính giúp học sinh phát triển toàn diện, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tương lai, đồng thời, nuôi dưỡng giá trị cốt lõi, lối sống cân bằng, trở thành công dân số - công dân toàn cầu sẵn sàng làm chủ thế giới trong kỷ nguyên mới.

Về học thuật, VAS xây dựng ba lộ trình học tập song ngữ linh hoạt với thời lượng tiếng Anh từ 50% đến 85%, đáp ứng tất cả nhu cầu học tập, sở thích và định hướng lâu dài của học sinh.

21 năm xây dựng nền tảng giáo dục song ngữ quốc tế của VAS Cô Đỗ Minh Châu - Giám đốc khối Dịch vụ trường học và Tuyển sinh, cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu phó hệ thống và cô Eloise Briony Martin - Giám đốc chuyên môn chương trình Cambridge, chia sẻ của chương trình quốc tế song ngữ Cambridge tại VAS. Video: VAS

Yếu tố thứ ba trường chú trọng là chương trình tư vấn hướng nghiệp, chuẩn bị vào đại học (UCCC), triển khai cá nhân hóa từ lớp 8 và xuyên suốt đến lớp 12. Theo đó, học sinh tham gia khảo sát thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, tư vấn 1:1 cùng chuyên gia, tham gia hội thảo hướng nghiệp với chuyên gia các ngành nghề, gặp gỡ đại diện của hàng trăm trường đại học trên thế giới...

VAS còn triển khai một tiết học UCCC mỗi tuần cho học sinh lớp 12 từ năm học 2025-2026. Qua đó, các em có thể chọn được ngành nghề phù hợp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trúng tuyển và giành học bổng vào các trường đại học mơ ước.

21 năm xây dựng nền tảng giáo dục song ngữ quốc tế của VAS Thầy Lâm Hữu Thu - Giám đốc điều hành cụm cơ sở VAS Sunrise - Riverside và cô Phạm Thị Thanh Hà - Giám đốc điều hành cụm cơ sở VAS Ba Tháng Hai - Hoàng Văn Thụ chia sẻ về chương trình phát triển toàn diện và chăm sóc học sinh tại VAS. Video: VAS

Ngoài ra, VAS liên tục cải tiến chương trình đào tạo mỗi năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu trải nghiệm học tập. Năm học 2025 - 2026, trường thực hiện nhiều cải tiến quan trọng cả về cơ sở vật chất và chương trình học cho học sinh ở cả ba lộ trình áp dụng tại trường, chú trọng đặc biệt về lối sống cân bằng (wellbeing), kỹ năng công dân số và công dân toàn cầu, kỹ năng nói tiếng Anh, thời lượng học các môn AS/A Level, giảng dạy AI cho học sinh lớp 1-12...

Nhờ quá trình triển khai bốn định hướng trên, học sinh VAS đạt nhiều thành tích trong cả chương trình Cambridge và giáo dục quốc gia Việt Nam (MOET). Tính đến tháng 5/2025, học sinh VAS đã chinh phục 187 suất học bổng trị giá hơn 7 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng), tăng gần 30% so với năm học 2023 - 2024, từ các trường đại học top đầu tại Việt Nam và các nước trên thế giới như: Mỹ, Australia, Anh, Đức, Canada, Thụy Sĩ, Hà Lan...

Bên cạnh đó, các em đạt gần 2.500 giải thưởng tại nhiều cuộc thi từ cấp quận đến quốc tế, tăng 18% so với năm học trước. Trong đó, gần 522 giải thưởng cấp quốc tế tại các đấu trường danh giá về học thuật và năng khiếu.

Năm 2024, học sinh VAS tiếp tục mang về bốn danh hiệu "Top in Vietnam" ở các môn Tâm lý học, ICT và Kinh tế. Trong đó, em Lê Viết Nam Khôi (VAS Sala) đạt danh hiệu "Best across four" với tổng điểm bốn môn AS Level cao nhất Việt Nam.

Lễ bế giảng năm học 2024 - 2025 trường Quốc tế Việt Úc (VAS). Ảnh: VAS

Từ những ngày đầu tiên, VAS triển khai giảng dạy Cambridge, chương trình uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới với hơn 10.000 trường học tại hơn 160 quốc gia. TP.HCM hiện nay có 23 trường liên cấp được chứng nhận bởi Cambridge. Trong đó, VAS là một trong những hệ thống trường quốc tế lớn nhất với 6 cơ sở đều được cấp phép giảng dạy chương trình Cambridge xuyên suốt từ bậc Mầm non đến Trung học.

