21 năm chờ đợi một đường ray

Được kỳ vọng là động lực kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế, nhưng metro Nhổn - ga Hà Nội bảy lần lùi tiến độ, hai lần đội vốn, giày vò người dân sống dọc đại công trường 12,5 km.

Tuyến metro dài 12,5 km với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, là một phần đường sắt đô thị dài 20 km kết nối phía Tây với trung tâm Thủ đô và phía Nam ở quận Hoàng Mai. Dự án nhằm tăng năng lực cho hệ thống giao thông công cộng phía Tây, giãn dân khỏi nội đô - nơi mà mật độ dân số chênh lệch vài chục lần so với ngoại thành.

Dọc 4 km ga ngầm từ Kim Mã đến Trần Hưng Đạo, chính quyền thống kê ít nhất 50 tòa nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. 230 hộ dân bị rào chắn trực tiếp, chưa tính những ngôi nhà lún nứt, hư hỏng. Một số hộ dân đoạn ga S11 Quốc Tử Giám phản ứng chính sách đền bù chưa thỏa đáng. Tại depot và đường dẫn, 117 hộ thường xuyên gửi khiếu nại lên Ngân hàng phát triển châu Á - đơn vị tài trợ với lý do tương tự.

"Ít nữa, đất nhà cô từ vàng thành kim cương", người phụ trách công trình khi ấy gieo cho bà Bình hy vọng mảnh đất mặt tiền 7 m, rộng 230 m2 đang cho ngân hàng thuê sẽ "như người mẫu" đứng giữa phố lớn Hà Nội. Theo tính toán, giá bất động sản tăng ít nhất 1,5 lần so với khu vực khác khi metro hoạt động.

Trước đó hai ngày, thanh dầm thép dài chục mét, nặng 600 kg tuột khỏi cần cẩu, rơi xuống đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm. Thanh dầm cắt ngang trước mặt hai người đàn ông đi xe máy. Họ phanh gấp, đánh tay lái tránh được. 1/10 trong số 2.000 thanh cừ sắt đoạn trên cao sau đó được tổng kiểm tra và loại bỏ do xuống cấp. Đơn vị thi công rút kinh nghiệm.

Đó là ngày 12/5/2015, cần cẩu nặng hàng tấn trong công trường thi công đổ ập xuống hai ngôi nhà số 359 và 361 đường Cầu Giấy. Dây cáp quật vào người thai phụ 8 tháng đang trên đường đi làm về. Xe máy bà bầu chỏng chơ trên mặt đất, chiếc mũ bảo hiểm màu hồng văng xa bật vào góc rào tôn. Thai phụ phải dùng thuốc chống sinh non, song chị vẫn "thấy may mắn".

"Đã có thời, sinh viên bọn tôi còn hẹn nhau khi nào có đường sắt trên cao sẽ đáp tàu từ Cầu Giấy lên bờ Hồ ăn kem, check in điểm cuối ga Hà Nội", Thùy Linh nhắc lại giấc mơ 15 năm trước. Cầu Giấy - nơi có trường đại học cũ nằm trên trục metro chạy qua.

Thi công chậm trễ ngoài gây thiệt hại kinh tế còn giày vò người dân đi lại dọc đại công trình. Đỗ Thùy Linh ví 6 km từ Nguyễn Khánh Toàn lên Trần Hưng Đạo là đoạn đường khổ ải khi mỗi ngày hai lượt phải đi qua nút giao Liễu Giai - Đào Tấn. Năm 2022, đây là một trong 32 điểm đen ách tắc của Hà Nội do rào chắn thi công ga ngầm S9 tạo nên.

Vì sao chậm trễ?

Phó ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội Lê Trung Hiếu giải thích dự án chậm tiến độ bởi hai nguyên nhân chính: vướng giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu depot hạn chế.



Ông Hiếu dẫn chứng mất bốn năm để giải quyết một công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt của người dân đoạn chân thang ga S7 (ga Chùa Hà) và chậm 1-6 năm để giải phóng mặt bằng thi công ga ngầm. Depot do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Hancop xây dựng, là gói thầu duy nhất toàn tuyến do nhà thầu trong nước thực hiện chậm tiến độ tới 5 năm.

Chậm tiến độ, chậm bàn giao mặt bằng khiến Hà Nội có thể mất 6.000 tỷ đồng tiền phạt. Năm 2020, nhà thầu Hàn Quốc thi công đoạn trên cao đòi bồi thường 19 triệu USD (hơn 450 tỷ đồng) vì nhận mặt bằng chậm 1,5 năm so với kế hoạch. Hai năm tiếp theo, nhà thầu liên danh Hyundai - Ghella hai lần dừng thi công ga ngầm, đòi bồi thường ít nhất 115 triệu USD (hơn 2.700 tỷ đồng) với lý do tương tự.



Lãnh đạo MRB không gọi đây là tiền phạt, mà là "chi phí bổ sung cho nhà thầu do phải kéo dài thời gian thi công không do lỗi của họ". Khoản bổ sung chính xác là bao nhiêu chưa thể xác nhận, vì các bên "vẫn đang làm việc với nhau".

"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức", ông Hiếu nói. Lãnh đạo MRB "rút kinh nghiệm", vì là dự án đường sắt thí điểm đầu tiên của Hà Nội.

Chuyên gia giao thông Phan Lê Bình nhìn nhận việc chậm chễ xuất phát từ ba yếu tố. Thứ nhất, tất cả dự án đường sắt đô thị "đều là dự án khủng, vốn khủng" từ một đến hai tỷ USD. Thời gian thực hiện dự án như vậy ở Việt Nam tốn hàng chục năm hoặc hơn là "chuyện bình thường".



Thứ hai, công trình hạ tầng quy mô lớn trong lòng đô thị khi thực hiện sẽ nảy sinh trở ngại là chuyện đã được dự báo trước. Và không chỉ ở dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, hầu hết dự án đường sắt đô thị đang và sắp thực hiện đều chung viễn cảnh. Khó khăn nhất là khâu giải phóng mặt bằng, ngoài nhà cửa, công trình nằm dọc đường đi của metro còn rất nhiều hạ tầng kỹ thuật ngầm như đường điện, nước, cáp viễn thông.

"Những xung đột phức tạp nhất sẽ nảy sinh khi thi công ga ngầm", ông Bình đánh giá.

Muốn đào ngầm, đơn vị thi công phải đưa robot IBM xuống các hố đào, tức giếng thi công. Với metro Nhổn - ga Hà Nội, hai hố đào được xác định ở Kim Mã và một hố ở đường Ngô Sĩ Liên gần Văn Miếu. Hai giếng này diện tích rất lớn và phải đào hở để vừa robot, nhưng vướng hàng loạt hạ tầng ngầm. Có quá nhiều hạ tầng phải di dời, chuyển đổi khiến thời gian kéo dài vượt dự tính vài tháng cho mỗi điểm.

"Khảo sát ban đầu không thấy được hết những hạ tầng đó. Việt Nam cũng không có sẵn dữ liệu hạ tầng ngầm", ông Bình nói, đánh giá đôi khi đơn vị phụ trách đường ống nước, dây điện, cáp ngầm không chắc ở đó có bao nhiêu hạ tầng ngầm, và việc thương lượng với đơn vị chủ quản hệ thống ngầm tốn thời gian hơn dự kiến.

Thứ ba là tính phức tạp trong xử lý nền đất tự nhiên khi phạm vi xây dựng trải rộng hàng chục km, khác hẳn công trình dân dụng thông thường. Để khảo sát địa chất, nhà thầu chỉ có thể khoan một số điểm đại diện ở khoảng giữa và suy đoán theo mô hình toán để hình dung địa chất. Song thực tế thi công rất khác. Nền đất biến động khiến thiết kế phải thay đổi.

Việc thay đổi thiết kế dẫn đến điều chỉnh quyết định lẫn chủ trương đầu tư là thực tế cần chấp nhận. Song công trình có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, cấp quyết định thường là Thủ tướng và một số trường hợp là Quốc hội nên cần thời gian.

"Có thực trạng là cơ quan quản lý bị trói buộc bởi tư duy rất ngại thay đổi thiết kế. Sợ việc thay đổi tạo nên sự đáng ngờ", ông Bình nói.