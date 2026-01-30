200 thí sinh dự tuyển tay đua Honda Racing Vietnam

Chương trình đào tạo "Tài năng đua xe nhí 2026" của Honda Racing Vietnam nhận gần 200 hồ sơ đăng ký và sẽ tổ chức tuyển chọn trực tiếp ngày 31/1-1/2.

Chương trình dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Theo đại diện đội đua, số lượng hồ sơ đăng ký năm nay cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với đua xe thể thao trẻ, đồng thời phản ánh niềm tin của phụ huynh vào mô hình đào tạo của đơn vị. Trong đó, chương trình đào tạo dành cho trẻ có định hướng và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. "Chương trình là bước tiếp nối trong chiến lược đầu tư dài hạn nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng đua xe từ giai đoạn nền tảng, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn", đại diện đội nói.

Honda Việt Nam đưa tay đua trẻ sang tham dự học viện đua xe Thái Lan - Thailand Academy. Ảnh: HVN

Từ danh sách gần 200 hồ sơ hợp lệ, đội tuyển chọn trực tiếp trong hai ngày 31/1 và 1/2 tại Trường đua Đại Nam (TP HCM). Vòng này có sự tham gia đánh giá của đội ngũ chuyên gia và huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, phối hợp cùng các thành viên giàu kinh nghiệm của Honda Racing Vietnam. Các thí sinh sẽ được đánh giá về khả năng điều khiển xe, cảm nhận tốc độ, phản xạ, nền tảng thể lực, kỷ luật thi đấu cũng như tinh thần và thái độ.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình tuyển chọn được thiết kế theo các tiêu chuẩn về an toàn và chuyên môn. Kết quả tuyển chọn được tổng hợp từ đánh giá trong suốt quá trình kiểm tra.

Sau vòng tuyển chọn, các thí sinh sẽ được phân loại theo hai định hướng đào tạo. Nhóm có tiềm năng nổi bật sẽ được lựa chọn tham gia lộ trình đào tạo chuyên sâu, với cơ hội tập huấn tại các học viện đua xe ở Thái Lan và Nhật Bản, tiếp cận giáo trình quốc tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Honda toàn cầu.

Những thí sinh còn lại tiếp tục tham gia chương trình đào tạo nền tảng, với các buổi huấn luyện định kỳ cùng đội ngũ huấn luyện viên Honda Racing Vietnam. Quá trình này tập trung rèn luyện kỹ năng, thể lực và tư duy thi đấu, đồng thời tạo tiền đề cho các kỳ tuyển chọn tiếp theo.

Các hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng, thể lực và tư duy thi đấu. Ảnh: HVN

Theo đơn vị, việc duy trì song song hai hướng đào tạo giúp mở rộng cơ hội cho nhiều em nhỏ, đồng thời bảo đảm lộ trình phát triển phù hợp với từng giai đoạn.

Honda Racing Vietnam là đội đua chính thức trực thuộc hệ thống thể thao tốc độ toàn cầu của Honda. Đội hiện tham gia và tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến đua xe môtô thể thao, từ đào tạo trẻ, huấn luyện kỹ thuật, đến đưa vận động viên thi đấu tại các giải trong nước và khu vực.

Hoài Phương