200 robot tự điều hành sản xuất máy xúc

Công ty Guozi Robotics triển khai gần 200 robot giúp tự động hóa sản xuất và vận chuyển máy xúc tại nhà máy của TZ Group, đem tới giải pháp thông minh cho ngành công nghiệp máy móc xây dựng.

Các xe nâng hạ tự động do Guozi Robotics sản xuất. Ảnh: Guozi Robotics

Interesting Engineering hôm 10/8 đưa tin công ty Trung Quốc Guozi Robotics bàn giao một hệ thống thông minh để tự động hóa quy trình sản xuất máy xúc. Guozi Robotics cung cấp gần 200 robot đa dạng cho nhà máy mới của TZ Group. Các robot có khả năng điều hướng thông minh và hợp tác linh hoạt tự động hóa mỗi bước của quy trình sản xuất đến khâu vận chuyển cuối cùng. Hệ sinh thái hợp tác đa robot này đang tái cấu trúc quy trình sản xuất, giúp các khâu vận hành trơn tru.

Theo Guozi Robotics, những đội robot linh động lắp đặt tại mỗi trạm thực hiện chuyển giao chính xác thông qua chủ động lập kế hoạch đường đi. Một loạt robot giàn, robot hợp tác và thiết bị tùy chỉnh khác tiến hành hoạt động phức tạp, đa dạng. Đường ray cấp điện không tiếp xúc đảm bảo hệ thống robot hoạt động liên tục 24/7.

Những robot này định hình lại hoạt động quản lý vận chuyển hàng bằng cách cung cấp khả năng điều phối chính xác từng centimet. Trong mạng lưới phân phối ba chiều, vật liệu được phân loại theo kích thước lớn, trung bình, nhỏ và tiêu chuẩn.

Các xe tự hành (AGV) nâng hạ, robot gắp hàng đa tầng và xe tải hạng nặng có thể tự động tương tác với kệ và thùng hàng. Hệ thống điều phối robot (RCS) dựa trên AI có thể điều phối hàng trăm AGV, hỗ trợ nhiều chế độ gọi linh kiện, kết hợp lưu trữ chủ động và lấy hàng thông minh, giúp giám sát toàn diện từ nhà kho đến xưởng làm việc.

GRACE Xpress, phần mềm tích hợp tự phát triển của Guozi Robotics, cung cấp nhiều chức năng hữu hiệu như mô phỏng toàn bộ quy trình, rút ngắn đáng kể chu kỳ triển khai tại chỗ, và hiệu chuẩn vị trí dựa trên AI, tận dụng thuật toán học sâu để nhanh chóng cải thiện độ chính xác khi định vị nơi lưu trữ trong quá trình vận hành AGV.

Với trụ sở tại Hàng Châu, công ty Guozi Robotics đã cung cấp robot cho hơn 1.000 khách hàng tại 20 quốc gia khác nhau. Guozi cho biết dòng robot hạng nặng của họ, xe nâng hạ và robot gắp hàng thúc đẩy sản xuất thông minh tại các nhà máy tiên phong trên toàn thế giới cho nhiều công ty như Zoomlion, XCMG và Sany.

An Khang (Theo Interesting Engineering, The Robot Report)