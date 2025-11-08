200 người làm 'thần đèn' nhấc bổng ngôi nhà 6 tấn

Trung QuốcChỉ mất nửa buổi sáng, 230 dân làng ở Quý Châu đã khiêng ngôi nhà gỗ 6 tấn sang vị trí mới, cách đó 30 mét.

Sự việc xảy ra hôm 5/11 tại thôn Bình Trại, huyện Nhung Giang, thu hút chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông Yang Shengming, chủ nhà, cho biết khoảng 230 dân làng đã đến giúp.

Để di dời, mọi người cùng tháo ngói cho nhẹ bớt, sau đó dùng dây thừng buộc chắc khung nhà. Hàng trăm người, gồm cả nam, nữ, già, trẻ, cùng ghé vai.

Dân làng hỗ trợ dỡ ngói trước khi di chuyển ngôi nhà gỗ 6 tấn, ở Quý Châu, hôm 5/11. Ảnh: Cover

"Nhà nặng nhưng mọi người cùng khiêng là được. Khi người chỉ huy hô 'Một, hai, ba', cả nhóm đồng loạt dồn sức và ngôi nhà gỗ từ từ dịch chuyển theo nhịp", ông Wu Jianxing, bí thư thôn, kể lại.

Nguyên nhân di dời là ông Yang dự định xây một căn nhà gạch kiên cố tại vị trí cũ. Gia đình ông thông báo qua họ hàng và hệ thống phát thanh của làng một ngày trước. "Sau khi ăn sáng xong, mọi người cùng khiêng, đến trước 12h trưa đã xong. Chúng tôi sắp xếp lại đồ đạc đến tối là ở được", ông Yang nói.

Để cảm ơn, ông Yang đã tổ chức hơn 20 bàn tiệc đơn giản. "Người nông thôn rất thật thà, giản dị. Chúng tôi coi trọng tình nghĩa. Ăn một lượt xong, ai không giúp cũng có thể đến ăn", ông chia sẻ.

Bí thư Wu xác nhận đây là truyền thống tương trợ của người dân tộc Dong và Shui tại địa phương. Hầu như mỗi năm đều có một hoặc hai hộ di chuyển nhà theo cách này. "Không cần trả tiền, chỉ mời cả làng ăn cơm. Đây là tình làng nghĩa xóm", ông Wu nói.

230 người cùng khiêng ngôi nhà sang vị trí mới, cách nền nhà cũ 30 m, ngày 5/11. Ảnh: Cover

Theo Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Quý Châu, nhà sàn của các dân tộc tại đây thường có kết cấu mô-đun tháo rời, với hàng trăm loại mộng ghép tinh xảo, giúp việc di chuyển dễ dàng mà không ảnh hưởng đến khung nhà.

Video lan truyền khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ. "Tinh thần đoàn kết như vậy ở thành phố giờ hiếm thấy", một tài khoản bình luận.

Xem video:

200 dân làng khiêng ngôi nhà 6 tấn

Bảo Nhiên (Theo Covernews)