200 người dọn rác biển Đà Nẵng ngày Trái Đất

Sáng 22/4, 200 tình nguyện viên đã thu gom hàng chục bao rác thải nhựa dọc 2 km bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) nhằm hưởng ứng Ngày Trái Đất.

Sáng 22/4, Quỹ Hy vọng phối hợp Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng UNIQLO Việt Nam tổ chức chương trình làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Trái Đất.

Các tình nguyện viên xuất quân nhặt rác trên bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu vực làm sạch là bãi biển Hà Khê (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) nằm trên trục đường biển Nguyễn Tất Thành. Đây là điểm vui chơi, tắm biển công cộng tập trung đông cư dân và du khách tại khu vực đô thị phía Tây thành phố.

Tại bãi biển, khu vực sát mép nước khá sạch nhờ công tác dọn dẹp định kỳ, nhưng tại các hộc trồng cây trên vỉa hè và sát bờ kè vẫn tồn đọng nhiều rác thải. 200 tình nguyện viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trang bị kẹp sắt, găng tay và bao tải để nhặt rác dọc 2 km bờ biển.

Các tình nguyện viên đã thu gom lượng lớn túi nylon, hộp xốp đựng thức ăn và chai nhựa... do người dân, du khách bỏ lại sau khi sinh hoạt. Sau hơn 2 giờ triển khai, hàng chục bao rác đã được tập kết về khu vực quy định để công nhân môi trường đưa đi xử lý.

Hoạt động này không chỉ cải thiện cảnh quan cho cung đường biển Nguyễn Tất Thành mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường biển. Những bước chân của các tình nguyện viên trẻ đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm với đại dương ngay từ những hành động nhỏ nhất.

Chiến dịch lần này tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng của UNIQLO Việt Nam thông qua Quỹ Hy vọng. Trước đó, hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như xây 7 điểm trường cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ người dân vùng lũ, tiếp sức tâm dịch tại nhiều địa phương trên cả nước.

Độc giả có thể đồng hành cùng Quỹ Hy vọng tại đây:

Nguyễn Đông