200 công an bảo vệ an ninh, ngăn cá độ ở lễ hội chọi trâu

Hải PhòngTại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, 200 công an sẽ được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn và xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bắt đầu từ ngày 27/8 với lễ dâng hương, thượng cờ khai hội, phần lễ từ ngày 2 đến 11/9. Xen giữa phần lễ là ngày hội chọi trâu hôm 4/9.

Theo UBND quận Đồ Sơn, có 16 trâu tham gia, trong đó mỗi phường ở quận được đăng ký 2 suất, 4 chủ trâu có trâu đoạt giải nhất, nhì và ba năm 2019 được đăng ký một suất. Các trâu sẽ được chia cặp thi đấu để chọn 4 con vào bán kết. Hai trâu thắng bán kết sẽ tranh chức vô định, hai trâu thua xếp đồng hạng ba.

Với phần chọi trâu, UBND TP Hải Phòng đặc biệt yêu cầu ban tổ chức kiểm soát, ngăn chặn việc cá độ. Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch quận Đồ Sơn, sẽ có khoảng 200 công an, 120 bảo vệ chuyên nghiệp và người của lực lượng bộ đội, biên phòng được huy động đảm bảo an ninh trật tự. "Công an sẽ mặc thường phục tuần tra trong và ngoài khu vực thi đấu để ngăn chặn, xử lý những trường hợp tổ chức, tham gia cá độ", ông Tuấn nói.

Hàng rào bảo vệ khu vực thi đấu. Ảnh: Lê Tân

Việc đảm bảo an toàn trong thời gian trâu thi đấu cũng được chú trọng. Khu vực trâu chọi được dựng ba lớp hàng rào. Lớp trong cùng là lưới thép B40, ở giữa là hàng rào cọc gỗ đường kính 15-20 cm và ngoài cùng là hàng cọc bê tông. Hiện các hàng cọc gỗ đã lắp đặt xong, ban tổ chức đang cho lắp đặt lưới thép B40.

Theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lễ hội chọi trâu không được bán vé cho người dân vào xem. Ban tổ chức đã phát hành 20.000 vé mới tương ứng với sức chứa sân vận động. 50% số vé mời sẽ được Ban tổ chức gửi tới đại biểu, các cơ quan, đơn vị và người dân trong quận Đồ Sơn. Số còn lại được phân phối qua tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn kết hợp tham dự lễ hội chọi trâu.

Giá tham gia tour du lịch là 350.000 đồng và 750.000 đồng. Ở mức giá 350.000 đồng, du khách được tặng vé mời xem chọi trâu, tham gia lễ hội âm nhạc nghệ thuật đường phố, xem liveshow đêm nhạc bolero vào ngày 2/9, nhạc hội EDM vào ngày 3/9, tham quan hội chợ làng quê Việt. Mức vé 750.000 đồng có thêm suất ăn thịt trâu chọi.

Những người không vào được sân vận động sẽ xem qua màn hình lớn được bố trí bên ngoài sân vận động.

Lê Tân