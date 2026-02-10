200.000 đồng một kg xoài cát Hòa Lộc chưng Tết

Nguồn cung khan hiếm do trong khi nhu cầu chưng mâm ngũ quả Tết tăng mạnh, đẩy giá xoài cát Hòa Lộc loại 1 lên 200.000 đồng một kg.

Theo ghi nhận tại các cửa hàng trái cây ở TP HCM, xoài cát Hòa Lộc giao trong khoảng từ 22 đến 28 tháng Chạp được bán phổ biến ở mức 150.000-200.000 đồng một kg. Nhiều điểm bán cho biết lượng hàng loại đẹp về rất ít và phần lớn đã được khách đặt trước từ sớm.

Tại một siêu thị trên đường Thảo Điền (phường An Khánh), chị Hòa, phụ trách ngành hàng trái cây, cho biết xoài cát Hòa Lộc loại 1 (400-600 gram một trái, dáng thuôn dài, ngọt đậm, ít xơ) giá 194.000 đồng một kg. Mức này tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù giá cao, nguồn cung luôn trong tình trạng "hàng về tới đâu, hết tới đó".

Xoài loại 2 (kích thước nhỏ hơn, có thể xuất hiện đốm đen trên vỏ) giá khoảng 150.000 đồng một kg, song mỗi ngày siêu thị của chị Hòa chỉ tiêu thụ được khoảng 100 kg do lượng hàng nhập về hạn chế.

Xoài cát Hòa Lộc được bán tại cửa hàng trên đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định (TP HCM) sáng 9/2. Ảnh: Thi Hà

Tình trạng khan hiếm xoài ngon cũng diễn ra tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Chị Nguyễn Thị Loan, chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, cho biết năm nay cửa hàng chỉ dám nhập xoài cát Hòa Lộc loại 2, bán giá 120.000-140.000 đồng một kg. Mức này tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Theo chị Loan, không chỉ cát Hòa Lộc mà cả xoài Cát Chu cũng khan hiếm, khiến giá loại trái cây này đồng loạt tăng trong mùa Tết năm nay.

Nguồn cung khan hiếm do thời tiết năm ngoái bất lợi, nhiều vựa trồng lớn không kịp cho trái vào vụ Tết. Tại xã Mỹ Xương (Đồng Tháp), bà Nguyễn Thị Hồng, chủ vườn xoài hơn một ha, cho biết sản lượng xoài cát Hòa Lộc phục vụ Tết năm nay giảm khoảng 20-30% so với năm trước. Giá thu mua tại vườn vì vậy cũng tăng mạnh, hiện dao động 100.000-120.000 đồng một kg với hàng loại 1, còn loại 2 là 70.000 đồng.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đại diện Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ cho biết giá sỉ xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại chợ hiện khoảng 130.000 đồng một kg, cao hơn 50.000 đồng so với Tết năm ngoái. Với mức đầu vào này, dư địa giảm giá ở khâu bán lẻ gần như không còn. Ngoài yếu tố mùa vụ, đại diện đơn vị quản lý chợ cho rằng việc xuất khẩu thuận lợi cũng khiến một phần sản lượng hàng chuẩn được ưu tiên cho thị trường nước ngoài.

Dù giá cao, sức mua hiện tăng khoảng 20% so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cận Tết năm ngoái. Chị Loan cho biết nếu năm trước cửa hàng bán khoảng 200 kg mỗi ngày thì nay chỉ đạt 150 kg. Các tiểu thương kỳ vọng nhu cầu sẽ bứt phá sau ngày 23 tháng Chạp, khi người dân bắt đầu sắm mâm ngũ quả.

Trong bối cảnh nguồn cung khó cải thiện, các đầu mối nhận định giá xoài cát Hòa Lộc loại 1 có thể lên tới 250.000 đồng một kg những ngày sát Tết.

Thi Hà