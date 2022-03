20 việc có thể mang lại hạnh phúc

Khi con người hạnh phúc, mọi thứ xung quanh sẽ suôn sẻ, may mắn tìm tới. Trường Đại học Harvard khuyên mỗi người nên làm 20 việc dưới đây để tận hưởng hạnh phúc.

1. Luôn mỉm cười

Thứ khiến thế giới trở nên lộng lẫy không phải ánh mặt trời mà chính là nụ cười. Sức mạnh của nụ cười luôn khiến trái tim rung động ở bất kỳ không gian, thời gian nào. Cuộc sống sẽ không xấu đi bởi một tiếng gào thét nhưng sẽ đẹp lên vì một nụ cười.

Khi thức dậy vào mỗi sáng, hãy mỉm cười để chào đón một ngày mới, cùng những điều tốt đẹp mới sẽ tới.

2. Không quan tâm tới suy nghĩ người khác

Mỗi người có một cuộc đời riêng, không ai sống hộ ai nên chúng ta không nên quá để tâm đến suy nghĩ của người khác.

Chẳng một ai vì lời khen ngợi hay ca tụng của người khác mà trẻ hơn 10 tuổi. Cũng chẳng ai vì những lời châm biếm, gièm pha của người khác mà trở nên ngu ngốc. Luôn ghi nhớ, việc của mình thì mình làm, đừng bận tâm tới ai.

3. Dành 10 phút mỗi ngày để ngồi thư giãn

Dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày chúng ta nên có khoảng thời gian dành cho riêng mình để ngồi thư giãn và nghiền ngẫm.

Cảnh giới tốt nhất của đời người là trạng thái bình thản với dày dặn kinh nghiệm. Chúng ta không chỉ cần sự yên tĩnh trong một khoảng thời gian mà đến một độ tuổi nhất định, chúng ta càng biết hưởng thụ mọi tháng năm thanh thản. Trong những năm tháng ấy, chúng ta sẽ hiểu rõ được thế sự rối bời. Vì vậy, đừng đi quá nhanh, hãy đợi tâm hồn cùng trưởng thành.

4. Dành thời gian trò chuyện cùng người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi

Trong cuộc sống con người không thể vứt bỏ hai thứ: Sự khôn ngoan và sự ngây thơ.

Trò chuyện với người già, chúng ta sẽ học được kinh nghiệm sống cũng như trí tuệ, sự khôn ngoan được hun đúc trong nhiều năm của họ. Trò chuyện với con trẻ, chúng ta sẽ cảm thấy được trẻ lại, được phép vô lo vô nghĩ trong sự ngây thơ của chúng.

Khi con người hạnh phúc, tự khắc mọi thứ xung quanh sẽ suôn sẻ, may mắn sẽ tìm tới. Ảnh minh họa: Getty Images

5. Không cố chấp

Một việc xảy ra trái ý muốn, vượt quá sự kiểm soát sẽ luôn khiến con người cảm thấy bất lực. Một khi không thay đổi được hiện trạng thì nên chấp nhận sự bất lực của bản thân. Sự chấp nhận ấy có sức mạnh hơn nhiều so với việc cưỡng ép chính mình.

Hãy làm việc hết sức mình, còn lại do sự may mắn và an bài của số phận. Ung dung, thong dong là cách sống khôn ngoan của đời người.

6. Không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận

Cuộc sống không phải là chiến trường để con người chiến đấu phân định thắng thua, cao thấp. Lắng nghe ý kiến của mọi người cũng là sự đồng tình với bản thân.

Càng tu dưỡng bản thân, bạn sẽ càng hạnh phúc.

7. Đừng dùng trí tuệ, sức lực để bàn về những tin đồn

Luật hấp dẫn từng chứng minh: Những gì bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống. Bởi vậy nên trải nghiệm những việc ý nghĩa hơn. Bàn về những tin đồn, tám chuyện về người khác chắc chắn không phải cách hay để làm cuộc sống thêm phong phú.

8. Đời ngắn ngủi, đừng nên hận ai

Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung. Khoan dung chính là khen ngợi sự trưởng thành, lấp đầy những thiếu sót... của người khác và tha thứ những gì đã qua.

Thời gian vốn quý báu. Thay vì dùng phần lớn thời gian thù hằn người khác, hãy khoan dung cho họ, cũng coi như buông tha bản thân.

9. Uống nhiều nước

Con người có thể nhịn ăn ba ngày nhưng không thể nhịn uống từng đó thời gian. Nước vô cùng quan trọng với sức khỏe con người. Chúng không những thúc đẩy sự trao đổi chất mà còn giảm bớt căng thẳng, khiến tâm hồn thư thái.

Dù bận rộn thế nào cũng phải thường xuyên uống nước. Nước là nguồn cội của sức khỏe và tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

10. Ước mơ nhiều hơn

Nhà thơ kiệt xuất người Đức - Heine từng nói: "Mùa xuân không gieo hạt, mùa hè sẽ không lớn, mùa thu không thể thu hoạch và mùa đông không được thưởng thức thành quả." Cuộc sống cũng như vậy, có gieo mới có quả, có ước mơ cuộc sống mới càng tươi đẹp.

Ước mơ là những mong muốn khát khao trong tâm hồn con người, là cái đích để phấn đấu. Để đạt được ước mơ con người cần nỗ lực, thậm chí phải hy sinh nhiều thứ để đạt được. Vì vậy hãy luôn "Theo đuổi ước mơ...", hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật.

11. Ngủ mỗi ngày đủ 8 tiếng

Chuyên gia giấc ngủ Matthew Waler từng nói giấc ngủ quan trọng hơn cả chế độ ăn uống và vận động. Người 45 tuổi trở lên, nếu một ngày ngủ ít hơn 6 tiếng sẽ có nguy cơ mắc bệnh đau tim và nhồi máu não cao hơn người ngủ 7-8 tiếng 200%. Vì vậy, chúng ta nên ngủ từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Giấc ngủ còn giúp cải thiện trí nhớ, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tiểu đường, đồng thời giúp chúng ta vui vẻ và tươi trẻ hơn.

12. Đừng dày vò bản thân với sai lầm của quá khứ

Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Đừng khóc vì ly sữa đã đổ".

Không nên sống trong sự hối tiếc quá khứ, cũng đừng nên sống với nỗi lo về tương lai. Sống cho hiện tại mới không phụ thời gian, không phụ chính mình.

13. Đọc sách nhiều hơn

Sách là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Không phải cứ ngồi trên ghế nhà trường là sẽ được học tất cả mọi thứ trên thế giới. Có những điều bạn chưa từng được nghe, được thấy hay được tìm hiểu mà chỉ có trong sách.

Bởi vậy thường xuyên đọc sách là một thói quen tốt cần duy trì. Đừng để đến độ tuổi nào đó nuối tiếc tuổi trẻ đã đọc quá ít sách. Hãy vui vẻ đọc sách khi còn có thể.

14. Mỗi ngày chạy chậm 10-30 phút

Chạy chậm chính là môn thể thao hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Các bác sĩ cho rằng chạy chậm là cách tốt nhất rèn luyện toàn thân và hệ tim mạch. Chạy chậm cũng có lợi cho người giảm cân và cai thuốc.

15. Không ai có thể quyết định hạnh phúc của bản thân, trừ bạn

Đồ ăn nhạt thì thêm muối, hành tây vô vị thì thêm trứng gà. Hạnh phúc của bạn phải do bạn quyết định.

Đừng nhìn thái độ của người khác để quyết định bản thân được vui hay buồn. Niềm vui không đến từ chính mình thì không phải hạnh phúc. Hạnh phúc phải từ tâm. Vì vậy lúc bị thương đừng nên chỉ tay trách móc người khác. Đó là do bạn cho phép họ tác động đến hạnh phúc của chính mình.

16. Liên lạc thường xuyên với bạn bè

Tình bạn luôn đáng quý bởi nó sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

Hãy cảm ơn thời gian, không gian và danh lợi đã giúp bạn "loại bỏ" những người bạn từng cùng khóc, cùng cười và hãy trân trọng những người bạn ở lại đến cuối cùng.

17. Thường xuyên gọi điện cho gia đình

Thời gian rất vô tình, chẳng chờ đợi một ai. Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho người thân mà đầu dây bên kia không còn là giọng nói quen thuộc, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Vì vậy, hãy thường xuyên gọi cho bố mẹ, dù chỉ hỏi han dăm ba câu hay tán gẫu về cuộc sống thường ngày. Không chỉ gọi điện, về thăm nhà thường xuyên cũng là cách bạn trân trọng gia đình mình.

18. Thử làm ít nhất 3 người cười mỗi ngày

Nhà thơ Ấn Độ Tagore từng nói: "Khi ai đó nở nụ cười, cả thế giới đều yêu họ."

Nụ cười là năng lượng dễ lan tỏa nhất. Trong lúc thử làm người khác cười, mong bạn hãy nở nụ cười trước tiên và sống hạnh phúc mỗi ngày.

19. Dành thời gian ngồi thiền, tập yoga hoặc cầu nguyện

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn giữa đám đông, dù miệng luôn cười đùa nhưng tâm trạng lại không vui vẻ. Để thấu hiểu hơn về bản thân, hãy học cách nói chuyện với chính mình qua thiền hoặc yoga.

Ngồi thiền giúp bạn thả lỏng cơ thể, giảm đi cảm giác mệt mỏi, lo âu, vì thế mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh. Khi ngồi thiền con người sẽ cảm nhận được sự thư thái, dễ chịu, quên đi trạng thái căng thẳng, mệt mỏi ban đầu, góp phần cải thiện được tâm trạng, cảm xúc.

20. Dù tâm trạng thế nào cũng nên trau chuốt vẻ bề ngoài

Tâm trạng là phụ, cuộc sống mới là chính. Điều chúng ta cần làm mọi lúc là trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Mặt trời hôm qua không thể hong khô quần áo hôm nay. Người hiểu thấu cuộc đời sẽ không chìm đắm trong quá khứ. Vì thế đừng suy sụp, đừng chán nản, trải chuốt xong xuôi, bạn vẫn luôn là phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Vy Trang (Theo Aboluowang)