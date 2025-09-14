20 ứng viên vào vòng xét chọn giải Quả Cầu Vàng năm 2025

20 tài năng trẻ được lựa chọn từ gần 100 ứng viên trong và ngoài nước, trước khi chọn ra top 10 để vinh danh tại Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước. Các lĩnh vực vinh danh gồm: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.

Năm 2025 đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên cả nước và Đại sứ quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Trong số này 83 hồ sơ hợp lệ (tăng 21 hồ sơ so với năm 2024). Các ứng viên có 61 người trình độ tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 5 cử nhân. Đặc biệt, ứng viên nhỏ nhất trong top 20 sinh năm 2005.

Hội đồng giải thưởng họp và công bố top 20. Ảnh: Hải Linh

Theo ban tổ chức, năm 2025, hồ sơ xét chọn Giải thưởng tăng mạnh về số lượng, chất lượng hồ sơ tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích như bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, nhiều công bố trên các tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín, có nhiều sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Trong số này, 22 trên 83 ứng viên từng tham gia xét Giải thưởng các năm trước, 26 ứng viên Việt Nam đang học tập và công tác tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới. "Sự tham gia của các ứng viên năm 2025 cho thấy sức hút và uy tín của giải thưởng, sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn cầu", đại diện ban tổ chức cho biết.

Theo Ban tổ chức, hội đồng sẽ họp phiên thứ hai dự kiến vào cuối tháng 9/2025 để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc từ top 20, đề cử Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025.

Danh sách TOP20 giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025

Top 20 Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: BTC

Lưu Quý