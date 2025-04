20 trường đại học công bố xét tuyển TOEFL iBT

Đại học Bách Khoa, Ngoại thương, Học viện Tài chính và 17 trường quy đổi điểm xét tuyển, cộng điểm ưu tiên hoặc tuyển thẳng với TOEFL iBT 30 điểm trở lên.

Giữa tháng 4, nhiều trường hàng đầu công bố đề án tuyển sinh chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEFL iBT trong xét đầu vào hệ chính quy năm nay. Trong đó, Học viện Tài chính yêu cầu tối thiểu 95 điểm trở lên với phương thức xét tuyển "thí sinh có năng lực vượt trội". Nhóm thấp hơn là Đại học FPT 80+, Đại học Ngoại thương 79+.

Các trường Đại học Kinh tế TP HCM, Học viện Ngân hàng, Đại học Công nghệ thông tin TP HCM, Học viện Kỹ thuật mật mã xét tuyển TOEFL iBT 60 điểm trở lên.

20 trường dùng chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL iBT xét tuyển năm 2025

Trường Phương thức tuyển sinh Điểm tối thiểu Học viện Tài chính Xét tuyển thí sinh có năng lực vượt trội Quy đổi điểm trong phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT 2025 95+ 55+ Đại học Ngoại thương Ưu tiên xét tuyển 79+ Trường Đại học FPT Xét tuyển thẳng 80+ Học viện Ngân hàng Quy đổi điểm khi xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế 72+ Đại học Kinh tế TP HCM Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; trường hợp có kết quả học tập tốt; xét kết quả thi đánh giá năng lực kết hợp tiếng Anh 73+ Đại học Kinh tế Quốc dân Quy đổi điểm khi xét tuyển kết hợp 46+ Đại học Bách khoa Hà Nội Quy đổi điểm khi xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế 30+ Đại học Ngân hàng TP HCM Quy đổi điểm với xét tuyển theo phương thức tổng hợp 30+ Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG HCM Cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp THPT 2025 và kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2025 65+ Học viện Kỹ thuật mật mã Cộng điểm ưu tiên 65+ Đại học Kiến trúc Hà Nội Cộng điểm ưu tiên 60+ Đại học Thương mại Quy đổi điểm trong phương thức xét tuyển kết hợp 45+ Đại học Sư phạm Hà Nội Ưu tiên xét tuyển với phương thức tuyển thẳng; thí sinh có năng lực; thành tích vượt trội 61+ Đại học Điện lực Quy đổi điểm khi xét tuyển kết hợp 35+ Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực trường tổ chức; thành tích học THPT 35+ Đại học Hoa Sen Xét tuyển thẳng 61+ Đại học Mở Hà Nội Quy đổi điểm khi xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; kết quả thi tốt nghiệp THPT kèm điểm năng khiếu 65+ Học viện Phụ Nữ Việt Nam Quy đổi điểm khi xét tuyển kết hợp 55+ Đại học Thủ đô Hà Nội Quy đổi điểm trong phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 30+ Đại học Hòa Bình Quy đổi điểm trong xét tuyển 41+

Danh sách trên cho thấy TOEFL iBT ngày càng được các trường đại học lớn trên cả nước tin tưởng sử dụng, chọn sinh viên đầu vào chất lượng. Bài thi này đánh giá trình độ tiếng Anh học thuật, chú trọng dạng câu hỏi tích hợp kỹ năng, đo lường toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Hiện TOEFL iBT được hơn 13.000 tổ chức thuộc 160 quốc gia chấp nhận. Tại Việt Nam, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam được Viện Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) ủy quyền triển khai bài thi này. Thí sinh có thể đăng ký thi tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Đại học Ngoại thương yêu cầu thí sinh diện ưu tiên xét tuyển đạt TOEFL iBT 79 điểm. Ảnh: FTU

Trong quá trình ôn tập, thí sinh có thể sử dụng hệ sinh thái luyện thi miễn phí, toàn diện do ETS xây dựng, điển hình là chương trình TOEFL TestReady, kênh video TOEFL TV Official hoặc tiếp cận bộ tài liệu The Official Guide to the TOEFL iBT Test, Official TOEFL iBT Tests.

Thiên Hà