20 trẻ Lai Châu nhập viện nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột

Bệnh viện Đa khoa Lai Châu tiếp nhận 20 trẻ nhập viện, nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột, trong đó hai em biểu hiện ngộ độc như đau bụng, buồn nôn.

Ngày 5/11, đại diện bệnh viện cho biết sức khỏe các em bình thường, đang được theo dõi.

20 bệnh nhi này là học sinh lớp 24-36 tháng tuổi của Trường Mầm non Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường. Khoảng 8h40 sáng nay, cô giáo phụ trách phát hiện 20 trẻ trong lớp vô tình nghịch và có em đã ăn nhầm thuốc diệt chuột nhãn hiệu Thái Lan. Giáo viên liên hệ nhân viên Trạm Y tế xã, đưa các em xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi điều trị.

Nhân viên y tế cấp cứu theo phác đồ, phối hợp Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ điều trị trực tuyến. Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được giới chức điều tra.

Những vụ ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột xảy ra lẻ tẻ hàng năm. Năm 2021, hai bé trai 7 và 8 tuổi ở Đồng Nai thấy hai lọ thuốc diệt chuột tưởng là siro nên uống, sau đó co giật, sùi bọt mép, bé 8 tuổi tử vong. Trước đó, bé 17 tháng tuổi ở Lào Cai co giật, hôn mê, không qua khỏi sau khi ăn phải gạo rang trộn thuốc diệt chuột.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ ăn phải liều lượng lớn thuốc diệt chuột có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như co giật, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu (xuất huyết não, phổi, tiêu hóa), thậm chí tử vong.

Thuốc diệt chuột thường có màu sắc bắt mắt khiến trẻ nhỏ tưởng kẹo hoặc tò mò nhặt ăn. Do đó người nhà cần thận trọng, cất giữ thuốc diệt chuột đúng nơi và tránh xa tầm tay trẻ. Hóa chất diệt chuột phải cất ở nơi cách biệt hẳn so với chỗ ở hay ăn uống. Không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để chứa đựng hóa chất, không để thực phẩm và hóa chất gần nhau tránh sử dụng nhầm.

Trẻ lỡ ăn, uống nhầm thuốc diệt chuột, cần đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Loại thuốc diệt chuột các bệnh nhi ăn nhầm. Ảnh: Báo Lai Châu

Thúy Quỳnh