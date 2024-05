20 thanh thiếu niên bị xét xử vì gây ra cái chết của hai anh em ruột

Hải PhòngVũ Xuân Thắng cùng 20 đồng phạm truy đuổi hai anh em Phạm Văn Tuyển và Phạm Văn Tình khiến nạn nhân đâm vào gốc cây, tử vong.

Sáng 21/5, TAND Hải Phòng tuyên 11 người phạm tội Giết người, trong đó Thắng 20 năm tù, Lê Đình Cương 19 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù. Cương, Dương, Thắng bị xác định có vai trò cao nhất khi khởi sướng, rủ rê, lôi kéo người khác phạm tội.

9 bị cáo còn lại bị tuyên phạm tội Gây rối trật tự công cộng, mức phạt 22 đến 36 tháng tù treo.

20 bị cáo đã tham gia truy đuổi, gián tiếp gây ra cái chết hai anh em Phạm Văn Tuyển và Phạm Văn Tình ở huyện Thủy Nguyên cách đây gần một năm.

20 bị cáo trong vụ án khiến hai anh em ruột tử vong. Ảnh: Lê Tân

Bản án nêu, khoảng 1h30 ngày 19/6/2023, Thắng cùng 11 người đang tập trung ở chân cầu Dinh thì thấy em Tuyển (16 tuổi, ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) chở em ruột là Tình đi qua.

Nhầm hai anh em Tuyển là thành viên một nhóm đối thủ, Thắng và đồng phạm đuổi đánh. Bị vụt mấy lần không trúng, Tuyển lái xe bỏ chạy, hô "không phải em" nhưng nhóm Thắng vẫn đuổi theo.

Đến khu vực đường liên xã thuộc thôn 2, xã Quảng Thanh, xe của Tuyển đâm vào gốc cây bên phải đường. Hai anh em tử vong.

Nhà chức trách ban đầu nhận định nguyên nhân có thể do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an thấy nhiều hung khí, dấu vết bất thường giữa va chạm của xe máy và gốc cây ven đường. Khi rà soát camera an ninh ở quanh hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện việc truy đuổi.

Trong vụ án này, các bị cáo đều trẻ, đa số hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi. Chủ tọa nhận định vụ án đau lòng xảy ra với hậu quả không thể khắc phục được có một phần nguyên nhân do buông lỏng quản lý, thiếu dạy dỗ của gia đình.

Khi luận tội, VKS đề nghị ba bản án chung thân, cho rằng các bị cáo phạm tội nghiêm trọng khi gián tiếp giết đến hai anh em ruột, sử dụng hung khí, phương tiện nguy hiểm. Tuy nhiên, khi thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có hành động tìm kiếm người giúp đỡ các nạn nhân, gia đình tích cực bồi thường, đại diện VKS đã thay đổi quan điểm và đề nghị các mức án giảm nhẹ.

Nhiều bố mẹ ngồi phía sau liên tục giơ tay xin được bồi thường tiền nhằm có thêm tình tiết giảm nhẹ cho con trước khi HĐXX tuyên án. Tổng cộng, trong sáng nay, họ cam kết sẽ bồi thường thêm một tỷ đồng.

Gia đình nạn nhân cũng ghi nhận sự hối cải của các bị cáo, thiện chí bồi thường của gia đình nên đã đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Lê Tân