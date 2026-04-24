20 sân pickleball phủ kín công viên khu lưu niệm ở Sầm Sơn

Thanh HóaHàng loạt sân pickleball xuất hiện không theo quy hoạch tại công viên chuyên đề thuộc Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc ở phường Sầm Sơn.

Những ngày gần đây, tại công viên chuyên đề nằm trong Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc ở phường Sầm Sơn, nhiều công nhân đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống khung rạp, mái che, lưới chắn và các hạng mục phụ trợ cho 20 sân pickleball.

Hiện toàn bộ sân pickleball đã hoàn thành phần sơn nền, kẻ vạch và cơ bản định hình khu vực thi đấu. Mái che đang được gấp rút triển khai để phục vụ các giải thể thao trong khuôn khổ chương trình khai trương lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, diễn ra ngày 25/4.

Sự xuất hiện dày đặc sân pickleball trong công viên chuyên đề khiến không ít người dân địa phương tiếc nuối. Nhiều người cho rằng phần lớn diện tích công viên đã được dành cho một môn thể thao vốn chỉ phục vụ nhóm người chơi nhất định, trong khi không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng bị thu hẹp.

"Trước đây người dân rất mong khu này có sân bóng đá hoặc khu thể thao mở để thanh thiếu niên sinh hoạt. Nay gần như toàn bộ diện tích lại làm sân pickleball nên nhiều người thấy hụt hẫng", anh Nguyễn Thanh Tâm, ở phường Sầm Sơn, nói.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua phường Quảng Tiến cũ luôn thiếu sân bóng đá cộng đồng. Mỗi dịp tổ chức giải bóng đá phong trào, địa phương phải thuê sân ở khu vực lân cận. Vì vậy, khi công viên chuyên đề được triển khai, nhiều người kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành không gian thể thao phục vụ đông đảo cư dân.

Hầu hết diện tích ở công viên chuyên đề đã biến thành sân pickleball. Ảnh: Lê Hoàng

Lý giải việc này, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết việc điều chỉnh công năng công viên chuyên đề đã được thực hiện từ trước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (trước 1/7/2025). Năm 2025, địa phương từng dự kiến tổ chức giải pickleball quy mô quốc gia nên đã lựa chọn phương án xây dựng nhiều sân phục vụ thi đấu và khai thác lâu dài. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó phải tạm dừng do thay đổi mô hình quản lý hành chính.

Việc cho thuê mặt bằng tại công viên chuyên đề làm sân pickleball nhằm khai thác hết công năng sử dụng của công trình, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, theo lãnh đạo phường Sầm Sơn.

Công viên chuyên đề là hạng mục đầu tư công, thuộc Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, nằm ven sông Mã tại phường Sầm Sơn. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021, tổng vốn đầu tư gần 255 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như tượng đài con tàu tập kết, nhà trưng bày, phù điêu hình cánh cung, khu lán trại tái hiện lịch sử, con đường ký ức và công viên chuyên đề.

Rộng hơn 2,3 ha, công viên chuyên đề là một phần của khu C, nằm giáp khu vực nghĩa địa Mã Tây. Theo quyết định phê duyệt ban đầu, phân khu này gồm nhà dịch vụ, bãi đỗ xe, khu vui chơi thể thao với sân bóng rộng khoảng 4.000 m2, sân luyện tập thể thao, khu trưng bày chuyên đề lịch sử văn hóa nghệ thuật ngoài trời, cây xanh, vườn dạo và đồi tiểu cảnh.

Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc ở Sầm Sơn, cách công viên chuyên đề khoảng 500 m. Ảnh: Lê Hoàng

Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, UBND TP Sầm Sơn đã điều chỉnh thiết kế thi công. Sân bóng đá cỏ nhân tạo và sân đất nện luyện tập được chuyển thành cụm sân luyện tập đa năng với kết cấu nền bêtông nhựa, cấp phối đá dăm, lớp chống thấm và sơn phủ nhiều lớp.

Trên thực tế, hạng mục này tiếp tục được triển khai thành 20 sân pickleball riêng biệt, chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích trong công viên chuyên đề.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết sắp tới địa phương sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khu vực này nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng thời phục vụ hoạt động du lịch và thể thao quanh năm.

Lê Hoàng