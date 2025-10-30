20 nhà mốt diễn ở Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam

Hà NộiChín nhà thiết kế quốc tế và 11 thương hiệu trong nước sẽ ra mắt bộ sưu tập Thu Đông ở Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam.

Sự kiện đi theo chủ đề Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách, đánh dấu lần thứ 20 tổ chức. Buổi họp báo hôm 29/10 giới thiệu 11 nhà thiết kế trong nước như Adrian Anh Tuấn, Hà Linh Thư, Ivan Trần, chín nhà mốt đến từ nhiều nước như Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Campuchia, Philippines. Mỗi bộ sưu tập được yêu cầu thể hiện câu chuyện văn hóa, bản sắc của từng quốc gia.

Một số thiết kế được giới thiệu trong buổi họp báo chiều 29/10 tại Hà Nội. Ảnh: MultiMedia

Điểm mới trong tuần thời trang lần này là màn giới thiệu thiết kế của các sinh viên xuất sắc từ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bà Trang Lê - Chủ tịch tuần thời trang - nói: "Chúng tôi kỳ vọng mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo của thế hệ trẻ, thúc đẩy và hỗ trợ các tài năng tương lai". Ngoài ra, sự kiện còn mang đến triển lãm thời trang và tương tác nghệ thuật Art Of Purity, diễn ra từ ngày 30/10 đến 02/11.

Sau nhiều mùa trình diễn, nhà thiết kế Vũ Việt Hà tiếp tục được chọn mở màn tuần lễ với bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường. Cao Minh Tiến lần đầu được chọn vị trí kết màn với bộ sưu tập Mộng du.

Bà Trang Lê - Chủ tịch tuần thời trang (giữa) bên Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa (trái) và Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh trong buổi họp báo. Ảnh: MultiMedia

Ban tổ chức casting người mẫu trong hai ngày 30-31/10 tại Trung tâm thương mại Royal City. Tuần lễ kéo dài từ ngày 11 đến 15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Ra đời năm 2014, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) diễn ra thường niên với hai mùa Xuân Hè và Thu Đông. Qua 11 năm tổ chức, sự kiện trở thành sân chơi thời trang uy tín, được giới yêu thời trang trong nước đón nhận. Nhờ chương trình, nhiều nhà thiết kế được mọi người biết đến nhiều hơn như Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong, Li Lam, Thủy Nguyễn.

Ý Ly