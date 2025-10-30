20 người hợp lực đưa sản phụ băng rừng vượt sạt lở vào viện

Quảng NgãiSản phụ mang thai 38 tuần bị tiền sản giật, chính quyền xã huy động 20 người dùng võng khiêng qua rừng để lên xe cấp cứu, sau đó xúc đất đá sạt lở mở lối cho xe tới bệnh viện.

Thai phụ 16 tuổi, ở xã miền núi Sơn Tây, bị biến chứng thai kỳ, gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây chiều 30/10. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân bị tiền sản giật nặng, phương án duy nhất là sinh mổ khẩn cấp, cần được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cách đó 80 km.

Các lực lượng dùng võng khiêng sản phụ qua điểm sạt lở ở xã Sơn Tây, chiều 30/10. Ảnh: Trà Giang

Tuy nhiên, đường đi đến viện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trong lúc trời đang mưa lớn. Chính quyền xã phối hợp ngành y tế điều động 20 người gồm bộ đội, công an, dân quân, nhân viên y tế đưa sản phụ đi cấp cứu.

Sản phụ được chuyển từ võng lên xe cấp cứu. Ảnh: Trà Giang

"Một nhóm người dùng võng khiêng sản phụ qua điểm sạt lở phía trên. Một nhóm khác xúc dọn đất đá phía dưới để dọn đường cho xe cấp cứu", ông Đinh Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết.

Xe xúc dọn đường để xe cấp cứu chở sản phụ qua điểm sạt lở. Ảnh: Trà Giang

Đến hơn 18h cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thành công. Các bác sĩ đang chuẩn bị sinh mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Một tuần qua, mưa lũ ở Quảng Ngãi làm các giao thông sạt lở nghiêm trọng, trong đó 200 vị trí sạt lở trên quốc lộ và tỉnh lộ, 22 cây cầu bị hư hỏng, tổng thiệt hại giao thông ước hơn 70 tỷ đồng. Sạt lở khiến hàng nghìn người dân bị cô lập, không thể di chuyển xuống các vùng trung tâm do đất đá tràn xuống đường.

Phạm Linh