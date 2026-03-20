20 người hỗn chiến ở trung tâm Đà Nẵng bị bắt

Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, phóng xe lạng lách qua nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, lao vào nhau hỗn chiến khiến một người 17 tuổi bị đâm thấu ngực.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp 20 thanh thiếu niên (từ 16 tuổi trở lên) để điều tra hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 16/3, nhiều nhóm thanh thiếu niên ở Hòa Khánh, Hòa Xuân, Hòa Vang, Điện Bàn, Hội An... mang theo ba chĩa, đao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, chạy xe máy trên nhiều tuyến đường để tìm nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau tại đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường), các nhóm lao vào hỗn chiến. Một nhóm dùng ba chĩa tấn công, đâm trúng ngực trái nam thanh niên 17 tuổi khiến nạn nhân bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện; một người khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân bị đâm đang điều trị nên chưa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn; hai người khác chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý hình sự.

Tang vật thu giữ gồm nhiều ba chĩa, dao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay cùng các phương tiện liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra.

