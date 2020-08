20 người hỗn chiến

Đồng NaiKhoảng 20 thanh niên đi trên 4 ôtô, cầm dao, mã tấu, tuýp sắt... đuổi chém nhau giữa đường ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, khiến hai người bị thương.

Ngày 10/8, thượng tá Nguyễn Chánh (Phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ) cho biết, nhóm thanh niên "dàn trận" hỗn chiến chiều hai hôm trước. Do tính chất sự việc manh động, đơn vị đang truy bắt các nghi can và báo cáo công an tỉnh phối hợp điều tra, xử lý nghiêm.

chém nhau Video do người dân quay lại.

Người dân cho biết, những thanh niên đi ôtô biển số TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... đến trước căn nhà ở ấp Cọ Dầu 1. Vừa dừng xe, họ lao xuống, cầm hung khí đuổi chém nhóm thanh niên địa phương. 6 người chạy vào nhà cố thủ.

Nhóm thanh niên ở ngoài hò hét, chửi bới hăm dọa và ném đá vào trong khiến hai người bị thương. Khoảng 10 phút sau nhóm này lên xe bỏ đi. Sự việc gây náo loạn khu vực.

Phước Tuấn