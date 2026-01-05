20 năm xây dựng hệ sinh thái đào tạo tiếng Hàn của Kanata

Trung tâm Hàn ngữ Hàn Kanata kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu hành trình phát triển từ một lớp học nhỏ đến hệ thống hơn 6 chi nhánh trên cả nước.

Theo đại diện trung tâm, Kanata thành lập năm 2005, khi việc học tiếng Hàn tại Việt Nam còn ít phổ biến. Trung tâm đầu tiên mở tại đường Điện Biên Phủ (TP HCM) với hơn 10 học viên. Trong bối cảnh thiếu giáo trình và mô hình đào tạo bài bản, sự ra đời của Kanata được xem là một trong những bước khởi đầu của hệ thống dạy tiếng Hàn.

Tập thể nhân sự tại sự kiện "Kanata 20 năm". Ảnh: Kanata

Từ quy mô nhỏ ban đầu, Kanata phát triển dựa trên chương trình chú trọng ứng dụng và thực hành. Sau 20 năm, trung tâm đã đào tạo hàng chục nghìn học viên, biên soạn gần 100 bộ giáo trình, mở rộng hơn 6 chi nhánh, sở hữu nguồn học liệu tiếng Hàn phong phú.

Đại diện trung tâm cho biết, sự phát triển của Kanata gắn liền với hai thế hệ nhà giáo. Người sáng lập là giáo viên Lê Huy Khảng, cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn. Tiếp nối truyền thống, thạc sĩ Lê Huy Khoa, cựu du học sinh Hàn Quốc, đóng vai trò định hình chất lượng giảng dạy, là tác giả bộ từ điển Hàn - Việt đang được giảng dạy tại trường.

Ông Khoa từng là trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Hàn Quốc tới công chúng Việt Nam. Triết lý đào tạo "bài bản, thực tế, cập nhật" được hình thành từ nền tảng học thuật của hai thế hệ.

Các học viên tại trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Kanata. Ảnh: Kanata

Song hành cùng làn sóng Hallyu và sự mở rộng hợp tác Việt - Hàn, nhu cầu học tiếng Hàn tăng mạnh. Kanata phát triển chương trình toàn diện cho nhiều nhóm học viên: người chuẩn bị đi Hàn theo diện xuất khẩu lao động, sinh viên, nhân sự doanh nghiệp, người có kế hoạch du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc. Các khóa học gồm tiếng Hàn EPS - TOPIK, biên - phiên dịch, giao tiếp doanh nghiệp và các lớp chuyên sâu.

Học viên lớp tiếng Hàn EPS xuất khẩu lao động tại cơ sở Kanata Gò Vấp trong ngày khai giảng. Ảnh: Kanata

Theo ông Lê Huy Khoa, hệ thống giáo trình luôn được cập nhật định kỳ theo chuẩn hiện đại, bám sát yêu cầu thị trường lao động, giúp học viên có thể ứng dụng ngay vào công việc thực tế.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Kanata đặt mục tiêu mở rộng quy mô, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền tảng học trực tuyến. "Chúng tôi hướng tới một hệ sinh thái tiếng Hàn toàn diện, nơi người Việt có thể tiếp cận tri thức chất lượng ở mọi trình độ và mục tiêu học tập", ông Lê Huy Khoa cho biết.

Từ một lớp học nhỏ 10 học viên tại TP HCM, Kanata ngày nay đã trở thành địa chỉ uy tín của hàng nghìn người học tiếng Hàn trên cả nước, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và khẳng định vị thế Việt Nam trong mạng lưới hợp tác giáo dục khu vực.

Thái Anh