20 năm Saigon Smile Medical đồng hành nhan sắc Việt

Suốt 20 năm đồng hành nhan sắc Việt, Saigon Smile Medical kiên định với triết lý "tự nhiên, bền vững" và nhập loạt công nghệ chính hãng từ Mỹ.

Chủ tịch Trần Thu Thủy cho biết từ khi thành lập đến nay, Saigon Smile quan niệm vẻ đẹp thật sự phải gắn với sức khỏe, kéo dài hiệu quả theo thời gian. Giữa thị trường làm đẹp liên tục biến động, đơn vị chọn con đường riêng: lấy khách hàng làm trung tâm và coi hiệu quả lâu dài là thước đo giá trị.

"Tôi luôn nói với mọi người: không nên chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, kiên định với thẩm mỹ nội khoa, dựa trên công nghệ chuẩn Âu - Mỹ, quy trình khoa học và sự tận tâm trong từng ca trị liệu. Nhờ vậy suốt 20 năm qua, chúng tôi đón hàng triệu khách hàng", bà Thủy nói.

Bà Trần Thu Thủy - Chủ tịch Saigon Smile Medical. Ảnh: SSM

Đơn vị liên tục đầu tư công nghệ làm đẹp, thiết bị chính hãng từ Mỹ, được FDA chứng nhận. Trong đó, giải pháp giảm béo trẻ hóa, nâng cơ, tái tạo da... được quan tâm nhất.

Làm chủ công nghệ là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Họ cũng thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu để nắm vững kỹ thuật mới nhất.

Các bác sĩ tại Saigon Smile Medical. Ảnh: SSM

Saigon Smile là địa chỉ duy trì vẻ khỏe khoắn, tự nhiên của nhiều ca sĩ, diễn viên, điển hình là Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Lã Thanh Huyền, Á hậu Thụy Vân, Myra Trần, Bảo Anh, cặp Lý Hải - Minh Hà.

Sau trải nghiệm dịch vụ nâng cơ Ultherapy Prime Plus, Minh Hà - bà xã đạo diễn Lý Hải - đánh giá cao sự chuyên nghiệp, ứng dụng yếu tố khoa học, tôn trọng vẻ đẹp riêng của đội ngũ chuyên môn.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chọn làm đẹptạiSaigon Smile. Ảnh: SSM

Trong hai thập niên hoạt động, Quỹ từ thiện của Saigon Smile triển khai 30 dự án CSR khắp cả nước, trong đó có hỗ trợ người dân miền Bắc vượt qua bão Yagi, trao quà cứu trợ tại Nghệ An sau bão Wipha, cùng với đó là chuyến thiện nguyện thường niên.

Nhân kỷ niệm 20 năm, doanh nghiệp triển khai dự án "100 mái ấm - Xóa nhà tạm", xây 100 nhà tình thương ở những vùng còn khó khăn về đời sống, cơ sở hạ tầng.

"Không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, 100 mái ấm còn là lời cam kết của chúng tôi: Vẻ đẹp không nằm ở diện mạo, mà phải bắt đầu từ nơi ở ấm áp, giá trị sống tử tế và sẻ chia", Chủ tịch Trần Thu Thủy nói thêm.

Ngay dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Saigon Smile Medical được xướng tên Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á.

Đông Vệ