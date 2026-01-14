20 năm giải mã kỳ án thi thể trong bao tải vứt ven đường

Hàn QuốcSau khi hai phụ nữ lần lượt bị sát hại ở cùng khu phố, một nạn nhân khác bị bắt cóc khiến cuộc điều tra 'vụ án Mashimaro' càng thêm bí ẩn.

Khoảng 9h ngày 7/6/2005, trong con hẻm ở Sinjeong-dong, phía tây Seoul, nhân viên vệ sinh đường phố nhìn thấy một bàn tay thò ra từ hai bao tải được buộc lại với nhau, vứt trên đống rác ven đường.

Vốn tưởng là tay ma-nơ-canh, nhưng trọng lượng hai bao tải khiến nhân viên giật mình nhận ra đó là thi thể người.

Thi thể đầu tiên được phát hiện bên vệ đường ở Sinjeong-dong tháng 6/2005, quấn trong bao tải. Ảnh: Seoul Metropolitan Police

Theo cuộc điều tra ban đầu, một ngày trước, nạn nhân, nữ nhân viên văn phòng 26 tuổi, đến phòng khám vì bị cảm lạnh. Trên đường đi, cô bị bắt cóc và sát hại.

Nạn nhân bị trói bằng dây thừng, che đậy bằng hai bao tải đựng gạo màu vàng. Khuôn mặt bị bịt lại bằng túi nylon đen. Thi thể có những dấu hiệu bị tra tấn như vết cắn trên ngực, vết bầm tím trên cổ tay, bị chảy máu ổ bụng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị siết cổ đến chết.

Nội y của nạn nhân bị kéo xuống, nghi ngờ có khả năng tấn công tình dục, nhưng xét nghiệm tinh dịch cho kết quả âm tính.

Khoảng 5 tháng sau, vào ngày 20/11/2005, một thi thể nữ khác được chủ quán ăn địa phương phát hiện ở cùng khu phố, chỉ cách nơi tìm thấy thi thể đầu tiên 1,8 km. Lần này, nạn nhân được bọc trong một tấm chiếu dã ngoại và bó lại bằng dây gai. Các nút thắt được buộc tỉ mỉ và chặt hơn so với thi thể đầu tiên.

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, được nhìn thấy lần cuối trong video camera giám sát tại ga Sinjeong vào hôm trước. Chồng nạn nhân cho biết vợ đi thăm bố mẹ nhưng chờ cả đêm không thấy về.

Thi thể cô được tìm thấy trong bãi đậu xe ngoài trời của một khu chung cư ở Sinjeong-dong. Vào buổi tối, nơi này là điểm mù hoàn hảo, người qua đường không thể nhìn thấy khoảng trống giữa tòa nhà chung cư và những chiếc xe đang đậu.

Thi thể thứ hai được bọc trong tấm chiếu dã ngoại, vứt trong bãi đậu xe ở khu dân cư Sinjeong-dong, tháng 11/2005. Ảnh: Seoul Metropolitan Police

Nạn nhân có những dấu hiệu bị tấn công tình dục và thương tích tương tự nạn nhân đầu tiên. Cô cũng bị siết cổ đến chết.

Tuy nhiên, một manh mối khác xuất hiện từ quần áo của nạn nhân thứ hai. Trên quần áo có dính nấm mốc từ nơi được cho là hiện trường cô bị tấn công và sát hại. Loại nấm mốc này phát triển mạnh trong các công trình ngầm.

Do có nhiều điểm tương đồng trong hai vụ giết người, bao gồm nguyên nhân tử vong và cách thức bó thi thể, nhà chức trách và các chuyên gia tin rằng hai vụ án do cùng một hung thủ gây ra.

Cảnh sát gõ cửa từng nhà trong khu phố, dán áp phích trên đường để tìm kiếm bằng chứng và nhân chứng nhưng thu được rất ít manh mối.

Nạn nhân thoát chết

Trước khi nỗi khiếp sợ về một kẻ sát nhân hàng loạt đang rình rập kịp lắng xuống, một vụ bắt cóc khác xảy ra ở cùng khu phố.

Ngày 31/5/2006, một phụ nữ bị bắt cóc gần ga Sinjeong và bị kéo xuống tầng hầm một tòa chung cư hai tầng ở Sinjeong-dong. Cô chạy thoát bằng cách chui qua cánh cửa hé mở nhân lúc kẻ bắt cóc vào nhà vệ sinh, trốn ở tầng trên trong vài giờ rồi chạy ra ngoài khi có cơ hội.

Trước cảnh sát, cô nói nhìn thấy kẻ tấn công và một người dường như là đồng phạm. Vì quá hoảng loạn, cô không nhớ tòa nhà của kẻ bắt cóc ở đâu, cũng không nhớ con đường mình đã đi. Tuy nhiên, cô nhớ đã nhìn thấy một cái cưa, đống dây thừng trên sàn tầng hầm và đặc biệt nhất là một hình dán nhân vật thỏ mập "Mashimaro" trên tủ giày cũ gần nơi ẩn náu.

Ảnh minh họa nơi ẩn náu của nạn nhân có một hình dán Mashimaro trên tủ giày. Ảnh: SBS

Cô mô tả kẻ tấn công cao khoảng 1,75 m, gầy nhưng cơ bắp, ngoài 30 tuổi, có lông mày sẫm màu như xăm. Không có vụ tấn công tương tự nào được báo cáo ở Sinjeong-dong sau vụ việc này.

Truyền thông và công chúng tin rằng kẻ bắt cóc và kẻ sát nhân có thể là cùng một người. Ngay sau đó, hai vụ án được đặt biệt danh là "vụ giết người Mashimaro", thu hút nhiều sự chú ý qua các chương trình điều tra.

Cảnh sát cố gắng truy tìm bằng chứng để xác định hung thủ bí ẩn, nhưng bế tắc. Họ ngừng điều tra vào năm 2013.

ADN vạch trần hung thủ

Những tiến bộ trong công nghệ ADN đã giúp phá giải bí ẩn kéo dài 20 năm.

Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul mở lại hồ sơ vụ án và yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia tái xem xét bằng chứng vào năm 2016 và 2020.

Kết quả đánh giá năm 2020 cho thấy nội y của hai nạn nhân và những sợi dây buộc vào thi thể đều chứa bằng chứng ADN của cùng một người đàn ông.

Các điều tra viên thiết lập lại phạm vi tìm kiếm và lập một danh sách mới với khoảng 230.000 nghi phạm tiềm năng. Danh sách này bao gồm những người có tiền án về các tội tương tự, các công nhân xây dựng có thể kiếm được sợi dây và am hiểu cách thắt nút phức tạp, cũng như các cư dân chuyển đến và đi khỏi khu vực vào thời điểm đó.

Họ tiếp tục thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách lọc ra các nghi phạm dựa trên nghề nghiệp và phương thức gây án cụ thể. Khi những nỗ lực không mang lại kết quả, cảnh sát đưa ra một kịch bản mới: hung thủ đã chết.

Cảnh sát lập thêm một danh sách gồm 56 người đã tử vong. Trong số đó, Jang - lao công khoảng 60 tuổi từng làm việc tại một tòa nhà ở Sinjeong-dong vào thời điểm xảy ra án mạng - dường như là nghi phạm đáng ngờ nhất. Theo hồ sơ, Jang bị kết án vì tội hiếp dâm và gây thương tích vào tháng 2/2006, chỉ ba tháng sau hai vụ giết người.

Jang chết vì bệnh ung thư vào năm 2015. 10 bạn tù của Jang kể với các điều tra viên rằng ông ta "rất giỏi thắt nút" và từng thú nhận giết người.

Trong kho chứa đồ dưới tầng hầm, nơi Jang cưỡng hiếp nạn nhân vào năm 2006, các điều tra viên tìm thấy cùng loại dây thừng và nấm mốc được phát hiện trên thi thể nạn nhân.

Đội điều tra khám xét tầng hầm của một tòa nhà nơi nghi phạm từng làm việc vào thời điểm xảy ra án mạng. Ảnh: Seoul Metropolitan Police

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cần bằng chứng xác thực. Họ không thể trích xuất ADN từ Jang, vì hài cốt ông ta đã được hỏa táng, đồ đạc cũng không còn. Khi xem xét hồ sơ của Jang tại 40 cơ sở y tế, họ tìm thấy một bệnh viện đã lưu giữ và bảo quản mẫu sinh học của ông ta. Kết quả xét nghiệm của Cơ quan Pháp y Quốc gia cho thấy mẫu này trùng khớp với mẫu ADN từ nội y của các nạn nhân.

Cảnh sát kết luận rằng các nạn nhân là những phụ nữ đã đến tòa nhà nơi Jang làm việc. Hắn bắt cóc họ, đưa xuống phòng kho dưới tầng hầm, cưỡng hiếp, siết cổ rồi phi tang xác gần đó bằng dây thừng, bao tải và tấm nhựa.

Sau khi giết hai người, Jang lại bắt cóc một phụ nữ khác đưa xuống tầng hầm bằng thủ đoạn tương tự. Nhưng lần này hắn bị bắt quả tang và bị kết tội.

Cảnh sát xác nhận rằng "vụ bắt cóc Mashimaro" gây chú ý năm 2006, từ lâu được cho là thuộc cùng chuỗi vụ án, thực chất không liên quan đến hai vụ giết người này. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Jang đã ở trong tù.

Vì hung thủ đã chết, vụ án mạng chính thức được khép lại mà không cần truy tố. Còn thủ phạm chịu trách nhiệm cho "vụ bắt cóc Mashimaro" vẫn chưa tìm ra.

Ngày 21/11/2025, Shin Jae-moon, trưởng nhóm điều tra thuộc Sở cảnh sát Seoul, gửi lời chia buồn tới các gia đình đã chờ đợi kết quả trong thời gian dài. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra những vụ án chưa được giải quyết từ lâu khác với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy tìm hung thủ ngay cả khi họ đã chết", ông Shin nói.

Tuệ Anh (theo JoongAng Daily, Korea Herald)