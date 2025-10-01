20 năm gắn bó của vợ chồng Nicole Kidman

Trước khi ly thân, "thiên nga Australia" Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cùng nhau vượt nhiều thăng trầm.

Ngày 29/9, báo chí quốc tế xác nhận diễn viên cặp sao ly thân, chưa rõ nguyên nhân. Nguồn tin của TMZ cho biết họ sống riêng từ đầu mùa hè. Keith dọn khỏi nhà chung ở Nashville (Mỹ), mua căn hộ khác cùng khu vực. Nicole được cho không muốn chia tay, cố cứu vãn hôn nhân. Thời gian qua, diễn viên chăm sóc hai con gái là Sunday, 17 tuổi, và Faith, 15 tuổi, giữ gia đình ổn định từ khi chồng rời đi.

Vợ chồng Nicole Kidman trong bức ảnh kỷ niệm 19 năm hôn nhân. Ảnh: Instagram/ Nicole Kidman

Nhiều tháng qua, vợ chồng không gặp nhau do lịch trình bận rộn. Minh tinh vừa quay xong phim Practical Magic 2 ở London tháng 9, còn chồng cô đang đi lưu diễn và chuẩn bị tổ chức chặng tiếp theo tại Pennsylvania đầu tháng 10. Theo People, việc cả hai chia tay gây sốc nhưng với nhiều người quen biết cặp sao thì đây "không phải bí mật".

Nguồn tin nói thêm: "Những ai thân với Keith đều cảm thấy đó là điều không thể tránh khỏi". Hiện đại diện của hai nghệ sĩ chưa phản hồi các thông tin trên. Sau khi tin chia tay nổ ra, một số khán giả để lại bình luận động viên minh tinh dưới bài đăng gần nhất của cô, hy vọng nghệ sĩ đủ mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Vợ chồng Nicole Kidman - Keith Urban trong lần xuất hiện gần nhất Nicole Kidman và Keith Urban trên khán đài trận đấu FIFA Club World Cup tháng 6. Video: Daily Mail

Trước khi rạn nứt, Nicole Kidman và Keith Urban nổi tiếng là đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ, trải qua nhiều sóng gió để gìn giữ tình yêu suốt 20 năm. Cả hai gặp nhau lần đầu tại gala G'Day USA tháng 1/2005 và Nicole phải lòng ca sĩ đồng hương từ đó. Bốn tháng sau, Keith chủ động gọi điện thoại cho minh tinh.

Trên People năm 2019, người đẹp kể lại giây phút nhận ra Keith Urban là "the one" (một nửa của đời mình) vào dịp sinh nhật 38 tuổi của cô. Hôm ấy, Keith khiến cô xúc động khi bất ngờ xuất hiện trước thềm nhà bạn gái lúc 5h sáng để tặng hoa dành dành cho người thương. "Đó là lúc tôi nghĩ đây chính là người đàn ông mình hy vọng được cưới. Lúc ấy, tôi tin anh ấy là tình yêu đời mình", cô nói.

Tháng 6/2006, cả hai kết hôn sau một tháng đính ước, cử hành hôn lễ tại điền trang St. Patrick ở vùng ngoại ô Sydney. Hai con nuôi của Nicole với chồng cũ Tom Cruise - Isabella và Connor - cũng đến dự. Theo People, đám cưới "đẹp như trong truyện cổ tích". Sau đêm tân hôn, cả hai hưởng tuần trăng mật tại Polynesia, Pháp.

Bốn tháng đầu của hôn nhân, Nicole Kidman hỗ trợ chồng vượt qua chứng nghiện rượu và cocaine. Trong ba tháng đi cai nghiện, Keith Urban cho biết từng thấy bất an do không biết liệu vợ có còn ở bên mình, cảm động khi thấy cô bỏ qua mọi điều tiếng để tiếp tục yêu anh. Trong lễ trao giải AFI Life Achievement năm 2024, ca sĩ nhắc lại khoảng thời gian đó, cảm ơn tình cảm của vợ.

Cặp sao tham dự sự kiện âm nhạc tại Nashville đầu năm. Ảnh: Instagram/ Keith Urban

Gần hai thập niên bên nhau, cặp sao luôn đồng hành trong mọi sự kiện, chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn. Họ thường xuyên nói tốt về bạn đời trong mỗi dịp phỏng vấn, chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc. Nhưng gần đây, Keith Urban và Nicole Kidman không còn nhắc đến nhau với truyền thông.

Trên show Hayley & Max in the Morning đầu tháng 7, Keith Urban đột ngột ngừng buổi phỏng vấn qua Zoom khi MC Max Burford hỏi anh nghĩ gì khi thấy vợ đóng cảnh tình tứ với diễn viên trẻ Zac Efron trong phim A Family Affair. Người đồng dẫn chương trình Hayley Peterson cho rằng êkíp của Keith ngắt máy vì không muốn họ hỏi điều này.

Về phần Nicole Kidman, cô cũng không nhắc đến chồng trong cuộc trò chuyện với Forbes hôm 29/9. Dù chủ đề về cuộc sống cá nhân, cô chỉ nói đến các phương pháp rèn luyện sức khỏe, học yoga cùng các con. Trước đó, cô dành nhiều lời khen cho chồng khi xuất hiện trên tạp chí W số tháng 1. Khi ấy, diễn viên còn chia sẻ bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc là tắm cùng nhau.

Ngoài ra, trang Page Six chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy cặp sao rạn nứt từ trước. Từ tháng 5, Keith Urban không còn đăng ảnh cả hai lên trang cá nhân, không dự kiện sự kiện cùng vợ. Nicole Kidman cũng không xuất hiện trong chuyến lưu diễn của chồng dù trước đây cô xem đó là dịp để cả hai đi phượt cùng nhau.

Lần gần nhất họ xuất hiện chung là khi đi xem một trận đấu thuộc giải FIFA Club World Cup tại Nashville hôm 20/6. Trên Instagram năm ngày sau đó, Nicole đăng ảnh hạnh phúc bên chồng dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Nicole Kidman Thuở mặn nồng của vợ chồng Nicole - Keith. Video: Instagram/ Keith Urban

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

Phương Thảo (theo People, ENews)