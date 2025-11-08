20 năm dung hòa khác biệt của vợ chồng Jimmii Nguyễn

Jimmii Nguyễn kể từng tăng huyết áp, suýt đi cấp cứu vì cuộc cãi vã kéo dài nửa ngày với vợ - ca sĩ Ngọc Phạm.

Hôm 1/11, ca sĩ Ngọc Phạm tổ chức tiệc mừng sinh nhật chồng, Jimmii Nguyễn, tròn 55 tuổi. Trên trang cá nhân, cô viết: "Cả nhà yêu anh nhất hành tinh. Cũng hơn 20 năm rồi, anh ráng chịu đựng thêm nhiều mùa sinh nhật có em bên cạnh nữa nhé".

Vợ chồng Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm trong bộ ảnh mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Jimmii Nguyễn gặp Ngọc Phạm khi anh về nước hoạt động vào cuối những năm 1990. Anh ấn tượng với hình ảnh cô gái người Hải Phòng thẳng tính, xông xáo trong mọi việc, từ đó muốn chinh phục và chủ động làm quen. Dù tình cảm nảy nở, mối quan hệ của họ đối mặt với sự phản đối từ gia đình ca sĩ. Bố mẹ Jimmii Nguyễn không chấp nhận Ngọc Phạm vì xa cách địa lý, không muốn anh lấy vợ trong nước. Vì vậy, họ quyết định chung sống nhưng không "danh chính ngôn thuận" cho đến khi tình yêu được gia đình chấp nhận, sau đó mới đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, 10 năm đầu sống chung là chuỗi ngày "chiến trận", như lời Jimmii Nguyễn: "Tôi và Ngọc Phạm là hai khung trời khác biệt gặp nhau, dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt".

Jimmii Nguyễn hát "Xin cảm ơn em" cùng vợ và con gái ở liveshow 30 năm ca hát tại TP HCM Jimmii Nguyễn hát cùng vợ con trong liveshow 30 năm ca hát của anh. Video: Nhân vật cung cấp

Khoảng cách hơn chục tuổi và sự khác biệt về trải nghiệm sống khiến cả hai khó thấu hiểu nhau. Họ luôn khắc khẩu và cãi vã vì những chuyện vụn vặt, có khi chỉ là chuyện về con kiến hay thậm chí là màu sắc. Ngọc Phạm hướng ngoại, thích gặp gỡ bạn bè, còn Jimmii hướng nội, chỉ muốn ở nhà. Jimmii Nguyễn vốn nóng tính, vợ anh lại bướng bỉnh, không bao giờ chịu nhường nhau. Ngọc Phạm kể: "Có lần anh Jimmii bị tôi chọc tức đến nỗi tăng huyết áp, suýt phải đi cấp cứu khi tôi cho rằng mình đúng, quyết tranh luận đến cùng".

Cột mốc quan trọng nhất giúp hai người thay đổi là khi đón con gái đầu lòng - Alina (Long Anh). Việc có thêm thành viên mới trong nhà buộc cả hai phải lùi lại một bước. Vợ chồng nghệ sĩ học cách kiên nhẫn hơn, tiết chế cảm xúc để trở thành bố mẹ tốt.

Theo Ngọc Phạm, cô và chồng vẫn còn điểm chung là cùng muốn con "thành nhân trước khi thành danh". Họ tôn trọng ước mơ của các con, không định hướng hay bắt ép theo nghề nào mà chỉ muốn chúng phát triển tự nhiên. Cả hai thấy may mắn khi con gái lớn thừa hưởng đam mê nghệ thuật, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ.

Vợ chồng nghệ sĩ đồng hành trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Ngọc Phạm không phải là ca sĩ trước khi gặp Jimmii Nguyễn. Chồng phát hiện cô có chất giọng hát hay và khuyến khích vợ đi hát cùng mình. Ngọc Phạm bắt đầu lên sân khấu biểu diễn từ giữa những năm 2000, phần lớn là kết hợp cùng chồng. Thi thoảng cô làm đêm nhạc phòng trà theo yêu cầu của một số khán giả. Tuy nhiên, cô không đầu tư, phát triển công việc ca hát, chọn làm hậu phương để bạn đời được sống với nghề.

Chứng kiến chồng có nhiều fan nữ xung quanh, Ngọc Phạm hiếm khi ghen tuông vì hiểu rõ tính chất công việc. Ca sĩ nói: "Tôi muốn tạo ra một không gian an toàn để anh Jimmii có thể làm những điều anh ấy thích trong sự nghiệp".

Gia đình Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm cùng biểu diễn trong show du ca hồi tháng 8 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài việc chăm sóc con cái, gia đình, cô còn đứng ra quản lý và tổ chức show cho bạn đời. Trong liveshow Triệu lời tri ân - kỷ niệm 30 năm ca hát của Jimmii Nguyễn hồi năm 2022, vợ ca sĩ giữ vai trò đồng sản xuất. Cô cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ lên ý tưởng, chọn lọc các ca khúc tiêu biểu trong gia tài hơn 100 sáng tác của chồng. Jimmii Nguyễn cũng dành hẳn một chương trong show để bày tỏ lòng biết ơn với vợ. Sau chương trình này, cô tiếp tục đồng hành chồng thực hiện tour du ca trên khắp các tỉnh thành.

Nhận được sự yêu thương và hy sinh của bạn đời, giọng ca người Mỹ gốc Việt cố gắng dành hết thời gian cho gia đình, đưa vợ con đi du lịch khi không có lịch diễn. Anh thường vào bếp nấu ăn, chăm sóc nhà cửa theo sở thích của các thành viên. Mỗi ngày, vợ chồng ca sĩ nói lời yêu thương, cùng bàn bạc về âm nhạc, tạo niềm vui cho nhau để kéo dài hạnh phúc.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 10 tuổi. Năm 1992, anh ra mắt album Mãi mãi bên em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những đĩa nhạc sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996), Hỏi đá buồn không (đĩa đơn năm 1996), Seasons of love (nhạc không lời, năm 1996). Cuối thập niên 1990, anh bắt đầu về Việt Nam ca hát thường xuyên. Ca sĩ từng ra mắt 12 album song ngữ, là ca sĩ hải ngoại đầu tiên làm tour xuyên Việt.

Ca khúc "Tình như lá bay xa" do Jimmii Nguyễn hát Jimmii Nguyễn hát "Tình như lá bay xa". Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung