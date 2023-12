20 lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh

Thay vì "Merry Christmas", bạn có thể dùng 20 lời chúc bằng tiếng Anh dưới đây để nhắn gửi tới bạn bè, người thân trong dịp Giáng sinh.

Gửi bạn bè

1. Peace and joy to you and yours this Christmas season (Bình an và hạnh phúc gửi đến bạn và những người thân yêu trong mùa Giáng sinh này).

2. Wishing you all the joy, all the merry, all the cookies this Christmas! (Giáng sinh năm nay, chúc bạn có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và tất cả những điều tuyệt vời nhất!).

3. I hope your Christmas season is full of good things (Mong mùa Giáng sinh của bạn ngập tràn những điều tốt đẹp).

4. Happy cozy up Chrismas! Hope yours is merry all the way (Giáng sinh ấm áp! Mong Giáng sinh của bạn thật nhiều niềm vui).

5. So grateful to have a friend like you at Christmas and all year long (Dù là Giáng sinh hay bất cứ lúc nào, thật tốt khi có một người bạn như cậu).

Gửi gia đình

6. Looking forward to all the food and fun of our family gatherings (Con rất mong chờ mọi món ăn và niềm vui trong buổi họp mặt gia đình của chúng ta).

7. I think of you with lots of love at Christmas (Con nghĩ về bố mẹ với thật nhiều tình yêu thương vào Giáng sinh).

8. For me, the holidays start when we get together. Looking forward to talking and catching up soon! (Đối với con, kỳ nghỉ lễ bắt đầu khi gia đình ta sum họp. Rất mong đợi được nói chuyện với mọi người!).

9. Christmas is a great reminder of how much I love our loud and loving family (Giáng sinh là một lời nhắc tuyệt vời để nhận ra con yêu gia đình ồn ào và đáng yêu của mình đến nhường nào).

10. Merry Christmas to someone who makes our whole family so proud (Gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến người khiến cả gia đình tự hào).

Ảnh minh họa: istock

Gửi người yêu

11. My favorite thing about Christmas is getting to spend it with you (Điều anh thích dịp Giáng sinh là được dành thời gian bên em).

12. Getting to love you is the best gift I’ve ever been given. Love you so much (Được yêu em là món quà tuyệt nhất anh từng được ban tặng. Anh yêu em rất nhiều).

13. Why would I need Santa to bring me anything when I have an angel in my arms? You are the best and only gift I need (Cần gì quà của ông già Noel khi anh đã có thiên thần trong tay? Em là món quà tuyệt nhất và duy nhất anh cần).

14. Another Christmas, and still nothing warms my heart like you (Một mùa Giáng sinh lại đến và vẫn không gì sưởi ấm trái tim em như anh).

15. I’m so thankful for another year of making memories and enjoying all the best parts of Christmas season with you (Thật biết ơn khi có một năm nữa để tạo thêm những kỷ niệm và cùng em tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất của dịp Giáng sinh).

16. It’s a pleasure to meet you and wish you a merry Christmas (Quen em là điều vinh hạnh của anh, chúc em Giáng sinh an lành).

17. Chrismas season and all the time, I so appreciate the great work you do (Dù là Giáng sinh hay bất cứ khi nào, em đều trân trọng những điều tuyệt vời anh đã làm).

18. Wishing you some well-deserved downtime over the Christmas (Chúc em có những giây phút nghỉ ngơi xứng đáng trong dịp Giáng sinh).

19. Warmest wishes for a happy Christmas season (Chúc em những điều ấm áp nhất cho một mùa Giáng sinh vui vẻ).

20. Wishing you the beauty, blessings and joy this Christmas season brings (Mong mùa Giáng sinh mang đến cho em mọi điều tốt đẹp, phước lành và niềm vui).

Phương Anh (Theo Idea Hallmark)