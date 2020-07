20 linh dương lang quý hiếm chết khát

Nam PhiTổn thất mới khiến số lượng linh dương lang trong công viên quốc gia Kruger chỉ còn khoảng 50 con.

Linh dương lang là loài vật cần được bảo tồn trong công viên quốc gia Kruger. Ảnh: Charles J Sharp.

20 con linh dương lang chết vì thiếu nước trong trại gây giống N'waxitsumbe, phía bắc Kruger, năm 2019. Khu trại có hàng rào bao quanh dài 2 km và rộng 1,4 km, được xây dựng nhằm gây giống linh dương lang và đưa vào công viên quốc gia Kruger. Sau khi điều tra sự việc, một nhân viên của cơ quan Công viên Quốc gia Nam Phi (SANParks) bị sa thải vì lỗi "sơ suất nghiêm trọng", Africa Geographic hôm 1/7 đưa tin.

Ở trại N'waxitsumbe, nước từ một hồ lớn sẽ chảy vào máng để cung cấp cho linh dương. Hồ này nhận nước từ một giếng khoan với bơm diesel. Máng nước được trang bị van bi để đảm bảo luôn đầy khoảng 3/4 và không tràn ra. Hiện chưa rõ nguyên nhân hệ thống này gặp trục trặc, dẫn đến thiếu nước.

Có ít nhất ba trại gây giống tương tự N'waxitsumbe trong công viên quốc gia Kruger. Tại đó, động vật nguy cấp sẽ sống trong khu đất có hàng rào bảo vệ, giảm nguy cơ bị động vật săn mồi giết chết. Khi số lượng tăng lên đủ nhiều, chúng sẽ được thả lại vào công viên quốc gia.

Sau khi 20 con linh dương lang chết, các chuyên gia đã lập kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho 9 con còn lại trong trại N'waxitsumbe, theo Barbara Creecy, Bộ trưởng Môi trường, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nam Phi. Theo đó, nhóm phụ trách sẽ ghé thăm trại hàng tuần, lập báo cáo về tình trạng hàng rào, nguồn nước, thức ăn, cũng như đánh giá sức khỏe đàn linh dương.

Số linh dương lang (Hippotragus equinus) sống trong các khu bảo tồn tại Nam Phi năm 2016 chỉ dưới 350 con. Công viên quốc gia Kruger từng có 450 cá thể năm 1986, sau đó giảm mạnh còn chưa đến 30 con vào năm 2003. Với tổn thất mới nhất, hiện số linh dương lang tại Kruger chỉ khoảng 50 con.

Các nhà nghiên cứu và bảo tồn tìm ra một số lý do có thể dẫn đến sự sụt giảm này, trong đó có việc bổ sung hồ nước nhân tạo ở những khu vực khô hạn thuộc Kruger. Các hồ nước thu hút lượng lớn ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng và cả động vật săn mồi như sư tử. Việc bị sư tử săn bắt nhiều hơn khiến số lượng linh dương lang trưởng thành giảm. Một số nghiên cứu bổ sung một lý do khác, đó là loài vật này dễ mắc các bệnh như bệnh than.

Thu Thảo (Theo Africa Geographic)