20 dạng bài của kỳ khảo thí tiếng Anh PTE

Bài thi PTE Academic kéo dài 2 tiếng, với cấu trúc 3 phần chính và tổng cộng 20 dạng câu hỏi như đọc thành tiếng, lặp lại câu, sắp xếp đoạn văn...

Tại tọa đàm PTE talks tập 3 công chiếu trên VnExpress ngày 29/7, ông Jarrad Merlo (Jay) - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Giáo dục và đào tạo tại E2Language chia sẻ về từng dạng đề của bài thi PTE Academic và gợi ý cách làm bài sao cho khoa học, dễ ghi điểm.

Phần Nói và Viết

Phần Nói và Viết gồm các dạng câu hỏi là Personal Introduction (giới thiệu bản thân - không tính điểm), Read Aloud (đọc thành tiếng); Repeat Sentence (lặp lại câu); Describe Image (miêu tả hình ảnh); Re-tell Lecture (thuật lại bài giảng); Answer Short Question (trả lời câu hỏi ngắn); Summarize Written Text (tóm tắt đoạn văn); Essay (bài luận).

Read Aloud. Phần này, thí sinh cần tập trung vào sự trôi chảy, để có thể truyền tải ý nghĩa thông qua nhấn nhá và ngữ điệu.

Repeat Sentence. Người thi sẽ được nghe một câu dài 10-12 từ trong khoảng 3 giây. Theo chuyên gia Jay, thí sinh hãy cố gắng hiểu 3 cụm ý trong câu đó và lặp lại chúng một cách rõ ràng nhất có thể.

Describe Image. Đây là dạng bài miêu tả một bức tranh hoặc biểu đồ trong vòng 40 giây. Phần này thí sinh nên tập trung vào sự trôi chảy. Tiếp đó, để đạt điểm cao hơn, hãy nhắc đến các đặc điểm quan trọng của dữ liệu trong hình.

Re-tell Lecture. Thí sinh sẽ được nghe một bài giảng, ghi chú lại, và kể lại bằng từ ngữ của riêng của mình. Diễn giả Jay lưu ý không khuyến khích học viên thuộc bài mẫu, chỉ nên học cấu trúc mẫu. Như vậy dù gặp bất cứ đề bài nào thì đều có thể làm được.

Answer Short Questions. Đây là dạng bài đơn giản, thí sinh tập trung nghe và trả lời các câu hỏi ngắn.

Ở phần Viết, thí sinh sẽ làm Summarize Written Text trước. Cụ thể, bạn sẽ đọc một đoạn văn bản khá phức tạp, khoảng 300 chữ. Nhiệm vụ của bạn là tóm tắt nó với chỉ bằng một câu. "Tốt nhất là bạn dùng câu phức, với một ý chính và nhiều ý phụ", diễn giả lưu ý.

Tiếp đó là phần Essay. Diễn giả lưu ý thí sinh không nên học thuộc bài mẫu, mà hãy tìm hiểu cấu trúc mẫu.

Phần Đọc

Phần Đọc gồm các dạng câu hỏi là Reading & Writing: Fill in the Blanks (đọc và viết: điền vào chỗ trống); Multiple Choice, Multiple Answer (trắc nghiệm nhiều đáp án); Re-order Paragraphs (sắp xếp đoạn văn); Fill in the Blanks (điền vào chỗ trống); Multiple Choice, Single Answer (trắc nghiệm một đáp án).

Reading & Writing: Fill in the Blanks. Mỗi chỗ trống sẽ có một danh sách 4 từ để chọn. Đây là bài thi kiểm tra vốn từ vựng và độ chính xác của thí sinh. Vì trong 4 từ đồng nghĩa, chỉ có một từ là chính xác cho ngữ cảnh của bài.

Multiple Choice, Multiple Answer. Theo diễn giả, đây là một trong những dạng khó của phần thi Đọc. Thí sinh đọc một đoạn khoảng 300 từ, có 4-5 lựa chọn cho câu trả lời, và có thể sẽ có 2-3 câu trả lời đúng. "Đây là lúc bạn cần áp dụng quy trình loại bỏ, tự hỏi bản thân liệu câu trả lời này có giống với câu đề bài", Jay lưu ý.

Reorder Paragraph. Phần này không đơn thuần kiểm tra ngữ pháp, dù bạn có thể dựa vào ngữ pháp để sắp xếp câu. Ví dụ câu có mạo từ "a" đi trước câu có mạo từ "the", hay danh từ đi trước đại từ "this". "Để làm tốt phần này, bạn còn cần hiểu được nghĩa của câu. Hãy sắp xếp dựa vào ý nghĩa, và dùng ngữ pháp như một công cụ khi làm điều đó", diễn giả chia sẻ.

Reading: Fill in the Blanks. Đây là dạng bài kiểm tra vốn collocation (cách kết hợp từ). Dạng bài yêu cầu thí sinh kéo các từ vựng từ trong danh sách cho sẵn để thả vào các chỗ trống phù hợp. Vì vậy, thí sinh cần có hiểu biết về cách sử dụng từ vựng theo cách tự nhiên nhất.

Multiple Choice, Single Answer. Thí sinh cần đọc và tìm các thành phần chức năng của bài như ý chính, những chi tiết, cảm xúc của tác giả, suy luận của bản thân...

Phần Nghe

Phần Nghe gồm các dạng câu hỏi là Summarize Spoken Text (tóm tắt bài nói); Multiple Choice, Multiple Answers (Trắc nghiệm nhiều đáp án); Fill in the Blanks (nghe: điền vào chỗ trống); Highlight Correct Summary (chọn tóm tắt đúng); Multiple Choice, Single Answer (trắc nghiệm một đáp án); Select Missing Word (chọn từ còn thiếu); Highlight Incorrect Words (chọn từ sai).

Trong đó, với Summarize Spoken Text, diễn giả lưu ý thí sinh cần tập trung vào dạng bài này vì sẽ ghi điểm cho cả phần Nghe và Viết. Vị chuyên gia mách nước, trong quá trình nghe, thí sinh nên ghi chú sau đó viết thành bài tóm tắt.

Với Select Missing Word, thí sinh sẽ được nghe một bài nói rất ngắn, khoảng 30 giây, những từ hoặc cụm từ cuối cùng của bài sẽ được thay bằng tiếng bíp. Vì vậy bạn cần tập trung lắng nghe xem người nói họ nói về điều gì. Sau đó xem danh sách các từ và cụm để điền vào cuối bài. "Phần này rất hay vì tôi nghĩ kiểm tra khả năng nghe của thí sinh một cách đúng bản chất. Nghĩa là nếu thí sinh có thể nghe hiểu được ai đó nói tiếng Anh, thì nhiều khả năng là họ gần như luôn có thể đoán được người ta định nói gì tiếp theo", diễn giả chia sẻ và khuyến khích thí sinh trong quá trình nghe hãy đồng thời dự đoán trước điều sẽ nghe.

20 dạng bài của kỳ khảo thí tiếng Anh PTE Chuyên gia Jarrad Merlo (Jay) - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Giáo dục và đào tạo tại E2Language chia sẻ về các dạng đề của bài thi PTE Academic.

Diễn giả Jay cũng lưu ý, nhiều học viên thích áp dụng quy luật 80/20 (dồn 80% nỗ lực vào 20% câu quan trọng nhất). "Tuy nhiên, bài thi PTE được thiết kế để không cho thí sinh áp dụng được quy luật đó, bởi các dạng câu hỏi đều quan trọng như nhau", ông nói. Ngoài ra, khi luyện tập, học viên cần tự đánh giá bài làm của bản thân. Nếu làm sai một câu, hãy bình tĩnh xem kỹ vấn đề nằm ở đâu. "Tôi biết làm vậy rất dễ nản lòng, nhưng hãy đọc kỹ, cố gắng làm lại lần nữa, cho tới khi bạn biết đã sai chỗ nào. Đây là cách hiệu quả để tiến bộ trong thời gian ngắn", Jay nhấn mạnh.

Thế Đan