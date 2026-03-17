20 đại học 'bắt tay' đào tạo, trao đổi sinh viên tài năng công nghệ

20 đại học và 8 doanh nghiệp sẽ xây dựng học liệu dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm, trao đổi giảng viên, sinh viên để phát triển đào tạo ở nhiều lĩnh vực công nghệ.

Thông tin được công bố tại lễ ra mắt Ban điều phối hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ngày 17/3 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Nhóm lĩnh vực được hướng tới là Công nghệ mạng thế hệ sau, Công nghệ an ninh mạng thông minh, Truyền thông đa phương tiện. Đây là một trong 9 nhóm cần phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng, theo đề án 374 mà Chính phủ phê duyệt hồi tháng 2/2025.

9 lĩnh vực có trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì hệ thống với sự tham gia của 28 trường đại học, doanh nghiệp này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường giữ vị trí trung tâm trong điều phối, kết nối và phát huy nguồn lực của các thành viên.

PGS. TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, cho biết trong giai đoạn đầu, các thành viên của hệ thống sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động như phát triển chương trình đào tạo xuất sắc, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên.

Mạng lưới cũng đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn phát triển chương trình.

Danh sách 28 đại học, doanh nghiệp như sau:

TT Đơn vị thuộc hệ thống 1 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2 Đại học Giao thông vận tải 3 Đại học Xây dựng Hà Nội 4 Đại học Kiến trúc Hà Nội 5 Đại học Hà Nội 6 Đại học Công nghiệp Hà Nội 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 8 Học viện Kỹ thuật mật mã 9 Học viện Kỹ thuật quân sự 10 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 11 Đại học Điện lực 12 Đại học Thủy lợi 13 Đại học FPT 14 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM 15 Đại học Công nghệ TP HCM 16 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM 18 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 19 Đại học Quy Nhơn 20 Đại học Tây Nguyên 21 Tập đoàn VNPT 22 Tập đoàn Viettel 23 Công ty TNHH An ninh - An toàn thông tin CMC 24 Công ty công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) 25 Công ty cổ phần An ninh mạng SCS 26 Công ty CP Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) 27 Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) 28 Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC (ATI)

Hồi tháng 8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ thành lập 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ở 9 nhóm lĩnh vực. Mục tiêu là hình thành ít nhất 1-2 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong mỗi lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0.

Ông Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay lưu ý ngoài tập trung nghiên cứu, hệ thống này cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực.

"Việc đào tạo ở đây hướng tới nhóm xuất sắc và tài năng, chứ không phải xây dựng chương trình đào tạo đại trà", ông Tú nói. "Đó sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao mà chúng ta ưu tiên đầu tư".

Ông Tú cũng đề nghị các trường chú trọng việc chuyển giao công nghệ, gắn chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường, tạo ra các kết quả có tính lan tỏa cộng đồng.

Đại diện các trường đại học, doanh nghiệp trong lễ ra mắt ban điều phối hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ngày 17/3. Ảnh: PTIT

Dương Tâm