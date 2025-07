20 bang kiện chính quyền Trump vì chia sẻ dữ liệu Medicaid

MỹCalifornia dẫn đầu 20 bang nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chia sẻ dữ liệu cá nhân của người tham gia chương trình Medicaid cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Đơn kiện cáo buộc hành động này vi phạm luật liên bang và đe dọa quyền riêng tư của hàng triệu người dân. Vụ kiện được đệ trình hôm 2/7 tại tòa án liên bang Quận phía Bắc California. Tổng chưởng lý đảng Dân chủ Rob Bonta cho biết đây là lần thứ 28 trong vòng 23 tuần, California thách thức chính quyền Trump tại tòa.

"Theo hiểu biết và niềm tin của nguyên đơn, Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) đã chuyển giao một kho dữ liệu sức khỏe được bảo vệ, thu thập từ các bang bao gồm California, Illinois và Washington, cho cơ quan liên bang khác như Bộ An ninh Nội địa (DHS)", đơn kiện nêu. Như vậy, hàng triệu thông tin sức khỏe cá nhân đã được chuyển giao mà không có sự đồng ý của người dân, vi phạm luật liên bang, nguyên đơn cáo buộc.

Các bang này cho phép người không phải công dân Mỹ đăng ký chương trình Medicaid được tài trợ bằng tiền thuế tiểu bang, nhằm chi trả cho các dịch vụ khẩn cấp. AP từng đưa tin dữ liệu mà HHS chia sẻ với DHS bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, tình trạng nhập cư và dữ liệu khiếu nại của người đăng ký.

"Khi làm như vậy, chính quyền Trump đã âm thầm phá vỡ các rào cản bảo vệ dữ liệu sức khỏe nhạy cảm và hạn chế việc sử dụng dữ liệu theo quy định của Quốc hội, vi phạm luật liên bang bao gồm Đạo luật thủ tục hành chính (APA)", đơn kiện viết. Ngoài ra, còn có cáo buộc vi phạm các luật liên bang khác như Đạo luật HIPAA, quy định nghiêm ngặt việc bảo vệ và không được tiết lộ dữ liệu sức khỏe cá nhân nếu không có sự đồng ý của người đó.

HHS lập luận, việc chia sẻ dữ liệu nhằm "đảm bảo rằng quyền lợi Medicaid chỉ dành cho người có đủ điều kiện hợp pháp". Tuy nhiên, đơn kiện phản bác, Quốc hội đã mở rộng phạm vi Medicaid khẩn cấp cho tất cả cư dân tại Mỹ, kể cả người không có tình trạng nhập cư hợp pháp.

"Các bang vẫn đang và sẽ tiếp tục xác minh tính đủ điều kiện của người dân thông qua các hệ thống liên bang hiện có và hợp tác với hoạt động giám sát để bảo đảm chỉ các dịch vụ hợp pháp được liên bang chi trả", tài liệu khẳng định.

Tổng chưởng lý từ 19 bang khác gồm Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont và Washington đã cùng tham gia vụ kiện.

Ông Bonta cho rằng Tổng thống Trump, Bộ trưởng Kristi Noem và Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. đang biến Medicaid thành công cụ phục vụ chiến dịch chống nhập cư, đồng thời đe dọa quyền riêng tư của 78,4 triệu người tham gia Medicaid và chương trình bảo hiểm trẻ em CHIP để thực hiện các kế hoạch giám sát hàng loạt.

"Đây không phải việc chống gian lận hay cắt giảm chi tiêu. Đây là hành động truy tố người dễ tổn thương, những người đã tin tưởng trao quyền truy cập dữ liệu cho tiểu bang và liên bang để được chăm sóc sức khỏe, một quyền cơ bản của con người", Bonta nói.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr. làm chứng trước Tiểu ban Y tế thuộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, ngày 24/6. Ảnh: AOL

Đơn kiện cho rằng hành vi trên có thể khiến người nhập cư hợp pháp hoặc gia đình của họ sợ hãi, không dám đăng ký hoặc hủy đăng ký Medicaid khẩn cấp mà họ hợp pháp được hưởng. Điều này khiến các bang và bệnh viện phải gánh thêm chi phí điều trị khẩn cấp bắt buộc.

"Các tiểu bang sẽ phải đối mặt với chi phí y tế công cộng gia tăng do giảm tỷ lệ tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khi sinh nở hoặc tình trạng khẩn cấp khác. Người dân sẽ chịu tác động tiêu cực từ tỷ lệ bệnh tật và tử vong tăng cao", đơn kiện viết.

Ông Bonta lưu ý, Medi-Cal của California hiện bảo hiểm cho khoảng một phần ba dân số bang, trong đó có hơn hai triệu người không phải công dân. Với nhóm không đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang, California sử dụng ngân sách riêng để cung cấp phiên bản Medi-Cal riêng biệt cho tất cả cư dân đủ điều kiện, bất kể tình trạng nhập cư.

Trong tuyên bố với Fox News Digital, người phát ngôn của HHS, ông Andrew Nixon, phản bác rằng CMS dưới quyền tiến sĩ Mehmet Oz đang "tích cực giám sát các bang có thể đã sử dụng sai quỹ Medicaid liên bang để chăm sóc người nhập cư bất hợp pháp".

Ông khẳng định HHS đã hành động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành để đảm bảo quyền lợi Medicaid chỉ dành cho người đủ điều kiện hợp pháp, bảo vệ đồng thời tiền thuế và uy tín của một trong những chương trình quan trọng nhất nước Mỹ.

Thục Linh (Theo AP)