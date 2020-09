20.000 trang trại lợn không đủ hạ giá thịt ở Trung Quốc

Giá thịt lợn tháng 8 tại Trung Quốc vẫn tăng 50% so với năm ngoái, bất chấp các trang trại lợn khổng lồ đang mở rộng quy mô chóng mặt.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giá tại thị trường này gần đây tăng vọt, kéo nhập khẩu lên kỷ lục do dịch tả lợn châu Phi khiến số lợn giảm gần nửa.

Nửa đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc cấp phép cho hơn 20.000 trang trại lợn mới, với tổng công suất 150 triệu con. Bắc Kinh trước đó cũng đưa ra nhiều chính sách để khuyến khích gây giống. Các công ty như Wens Foodstuffs Group, Muyuan Foodstuff và New Hope Liuhe đều tham gia vào các chương trình đầy tham vọng để tăng số đàn. Dù vậy, việc này vẫn chưa thể xoa dịu thị trường ngay lập tức.

Giá thịt lợn tháng 8 vẫn tăng 50% so với năm ngoái. Thịt lợn và ngô tăng còn kéo theo các sản phẩm khác, như thịt bò và thịt gà, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Một trang trại lợn tại Lang Phường (Hà Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg

Giá tăng khiến lạm phát nước này cũng lên cao. Nhập khẩu tăng vọt cũng diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tung chiến dịch chống lãng phí thực phẩm và khuyến khích tự cung tự cấp.

"Có lẽ phải đến năm 2021, mọi thứ mới bắt đầu bình thường", Darin Friedrichs - nhà phân tích cấp cao tại StoneX Group nhận xét, "Một phần vấn đề là việc khôi phục đàn lợn giống cũng mất thời gian". Ông cho biết các công ty đã nhập khẩu con giống chất lượng cao từ châu Âu.

"Trung Quốc cần nhập khẩu lợn giống để tái đàn", Pan Chenjun - nhà phân tích cấp cao tại Rabobank nhận xét, "Nguồn cung lợn giống vẫn còn thiếu. Điều này đang kìm hãm đà hồi phục". Nhiều nhà đầu tư đã mở rộng kế hoạch, nhưng chưa bắt đầu xây dựng. Pan dự báo tồn kho tại Trung Quốc chỉ quay về bình thường năm 2023 - 2024. Trước khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, mỗi năm, Trung Quốc giết mổ khoảng 700 triệu con lợn.

"Lợi nhuận lớn từ nuôi lợn sẽ đẩy nhanh tốc độ mở rộng sản xuất và phục hồi", Lin Guofa - nhà phân tích cấp cao tại Bric Agriculture Group nhận xét. Ông cho biết một con lợn có thể đem lại lợi nhuận ròng 2.000 nhân dân tệ (292 USD). Lợi nhuận ròng của các hãng lớn, như Wens Foodstuffs, Muyuan và New Hope Liuhe đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm nay so với năm ngoái.

Muyuan Foodstuff lên kế hoạch tăng gấp đôi doanh số năm nay. New Hope Liuhe thì muốn tăng gấp 3 số lợn giết mổ trong năm 2021.

Pan cho rằng Trung Quốc sẽ còn phải tiếp tục nhập khẩu lượng lớn thịt lợn trong quý IV. Do đây là đỉnh điểm mùa tiêu thụ. Trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt của Trung Quốc đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiện, lượng hàng nhập về có thể chậm cho đến tháng 10, do việc kiểm soát trong đại dịch và thủ tục thông quan chậm trễ.

Hà Thu (theo Bloomberg)