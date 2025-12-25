20.000 trạm 5G Viettel được triển khai trong hơn 9 tháng

Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận Viettel đã phát triển hạ tầng mạng viễn thông với hơn 20.000 trạm 5G từ tháng 2 đến 12, trong đó nhiều trạm "Make in Vietnam".

Trong công văn về kết quả kiểm tra, đo kiểm thực tế trong phát triển hạ tầng mạng viễn thông ngày 22/12, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, từ 19/2 đến 10/12, Viettel đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng 20.758 trạm 5G. Trong số đó có 2.011 trạm là sản phẩm "Make in Vietnam", có thể hoạt động theo tiêu chuẩn mở O-RAN.

Theo Bộ, kết quả "đúng với định hướng làm chủ công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược" được nêu tại Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Quyết định 1131 của Chính phủ. Bộ cũng đánh giá nhà mạng "hoàn thành nhiệm vụ đạt số trạm 5G bằng tối thiểu 50% số trạm 4G hiện có".

Một trạm phát sóng 5G Make in Vietnam của Viettel trưng bày tại triển lãm của Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 8/2025. Ảnh: Đình Tùng

Trước đó, trong thông báo ngày 8/12, Viettel cho biết đã đạt được mốc trên sớm ba tuần so với kế hoạch. Đến ngày 31/12, họ dự kiến lắp thêm 3.500 trạm, cùng với 6.500 trạm của năm 2024, nâng tổng số trạm 5G lên 30.000. Nhờ đó, họ có thể phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn.

Tăng độ phủ sóng 5G là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành viễn thông năm 2025. Đầu năm, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có điều khoản cho phép hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng mạng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 19/2 đến hết ngày 31/12/2025.

Ngoài tăng trưởng số trạm, Viettel cho biết họ cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G độc lập (Standalone - SA). Đây là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ thành phần mạng lõi, thiết bị phát sóng vô tuyến... đều thuộc thế hệ 5G thay vì dùng chung với 4G, có thể đạt tốc độ đến 10 Gbps và trên thực tế cao hơn 4G khoảng 15-20 lần.

Việc triển khai mạng 5G của ba nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone đã góp phần cải thiện chất lượng và thứ hạng Internet di động Việt Nam. Biểu đồ tốc độ Internet Việt Nam trên bảng thống kê của Ookla Speedtest sau nhiều năm đi ngang đã bật tăng trong quý đầu năm 2025. Trong tháng 7-9, Việt Nam xếp hạng cao nhất từ trước đến nay, với vị trí thứ 8 về Internet cố định, thứ 14 về Internet di động, trong khi một năm trước, cả hai hạng mục đều nằm ngoài top 30.

Trong báo cáo đầu tháng 12, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết mạng 5G hiện phủ sóng 59% dân số.

