20.000 người tham gia lễ hội tại Charm Resort Hồ Tràm

Let’s Charm Fest diễn ra tại Hồ Tràm dịp 2/9 hút hơn 20.000 người tham gia các hoạt động và theo dõi đêm nhạc của 7 nghệ sĩ, 100 vũ công.

Lễ hội Let’s Charm Fest 2023 là hoạt động nổi bật của du lịch Hồ Tràm dịp lễ 2/9, do Charm Group tổ chức. Ban tổ chức công bố chuỗi hoạt động này thu hút 20.000 lượt người tham gia - số lượng vào hàng đông nhất tại khu vực hiện nay. Sự kiện đón khách tham quan từ 9h. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn nước ngọt, bắp rang bơ miễn phí phục vụ khách tham dự. Chương trình năm nay bố trí hàng chục cụm hoạt động giải trí cùng gian hàng ẩm thực hơn 50 món ngon.

Sân khấu của nhạc hội Let's Charm Fest 2023. Ảnh: Charm Group

Trọng tâm là đêm nhạc hội với âm thanh, ánh sáng được đầu tư hiện đại. Sân khấu Let's Charm Fest 2023 được cầm trịch bởi đạo diễn Dương Mai Việt Anh - "thuyền trưởng" của nhiều show giải trí như: Heineken Countdown 2023, Shopee Super Show, Dấu Ấn Vàng Son... Đạo diễn cùng ekip tạo ra sân khấu chuyển động như một phi thuyền giả tưởng, mang đến hiệu ứng thị giác đặc biệt. Đại diện Charm Group cho biết, hơn 500 nhân sự đã tham gia vào khâu tổ chức để đảm bảo tất cả hạng mục từ sản xuất, sân khấu đến an ninh trật tự...

Trình diễn trong đêm nhạc là 7 ca sĩ thuộc nhiều thế hệ như Ngọc Ánh, Phương Thanh, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Jack - J97, Thùy Chi và Thanh Duy. Các ca sĩ Ngọc Ánh, Phương Thanh, Đan Trường trình diễn nhiều ca khúc gắn liền với những thập niên trước Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà mang đến những bản hit trên các bảng xếp hạng hiện nay. Dàn ca sĩ trẻ như Thùy Chi, Thanh Duy, Jack - J97 mang những bài hát sôi động, tươi sáng. Nổi bật là Jack - J97 trình diễn ca khúc Từ nơi tôi sinh ra mới phát hành vài ngày trước. Ban tổ chức cho biết hỗ trợ dàn nghệ sĩ là 100 vũ công chuyên nghiệp.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát tại Let's Charm Fest 2023. Ảnh: Charm Group

Avika Gor - nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Cô dâu 8 tuổi, xuất hiện giao lưu với hàng nghìn người tạo sự bất ngờ với khán giả. Nữ diễn viên cho cho biết ấn tượng với sự hoành tráng của Let's Charm Fest, đồng thời, xúc động trước sự chào đón của khán giả Việt.

Cũng trong khuôn khổ Let's Charm Fest 2023, Be Shining - chương trình dành riêng cho các chuyên viên kinh doanh, đã trao các giải thưởng gồm một siêu xe Audi cho khách hàng, 16 xe SH, ba xe Yamaha Janus và hơn 10 chỉ vàng IJC cho chuyên viên kinh doanh. Đại diện Charm Group cho biết, các giải thưởng là món quà tập đoàn gửi tới khách hàng, đại lý và chuyên viên kinh doanh khi đồng hành cùng các dự án Charm Resort.

Nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi trao giải thưởng xe Audi cho khách hàng. Ảnh: Charm Group

Let’s Charm Fest 2023 là lần thứ hai lễ hội được tổ chức. Năm nay, sự kiện có 100 triệu lượt tiếp cận thông qua hơn 80 kênh truyền thông, báo chí, hơn 25 triệu lượt tìm kiếm trên các nền tảng.

Charm Group là tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động ở 5 lĩnh vực chính bao gồm: bất động sản, vàng và trang sức đá quý, công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông sản thực phẩm. Doanh nghiệp này ghi dấu ấn khi là tác giả của các dự án bất động sản lớn như Charm Resort Hồ Tràm, Charm Resort Long Hải, Charm City Dĩ An...

Charm Resort Hồ Tràm tọa lạc tại vị trí trung tâm cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu, có tổng diện tích 50 ha với 4 phân khu chính The Six Premier, The Sea Class, Charm Village Hồ Tràm và Charm By Night Resort. Dự án được định vị phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế hàng đầu miền Nam.

Hoài Phương